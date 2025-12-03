1分鐘測出「您的旅行人格」｜額外獎賞結果公布

1分鐘測出「您的旅行人格」有獎測驗早前經已圓滿結束，當中完成遊戲的會員有機會賺取 488「01積分」，測驗當中可選擇回答指定問題：「分享您最深刻的旅遊經歷」，答案如果被編輯評審選中，仲可以贏走【日本品牌21吋行李箱】(名額1個)或【韓國品牌6合1美容水光機】(名額1個)。



經小編一輪評審後，挑選出當中最有啟發性的答案，並選出以下得獎者，得獎者可獲得「日本品牌21吋行李箱乙個」或「韓國品牌6合1美容水光機」，得獎者名單如下（排名不分先後）：

得獎者：C*** Z* T**

「疫情後最深刻最難忘嘅旅行就係去日本長野縣嘅白馬岩岳露營🇯🇵一邊同當地嘅日本人燒肉同烹調關東料理，一邊欣賞日本阿爾卑斯山嘅三丹紅葉🏔️ … 過去疫情雖然困喺香港，唔少活動都被禁止，但凡事有兩面，呢啲時間係為將來人生嘅旅程作準備。就好似建基於我香港露營嘅經驗，先有可能遠赴日本露營，欣賞更美麗嘅自然景觀。呢幾年先知道，見面、聚餐，甚至旅行都好，凡事都唔係絕對。期望2025年我會更加把握時間，同身邊珍惜嘅人一齊探索呢一個七彩繽紛嘅世界❤️」

得獎者：C*** N*** C*** J*****

「我最難忘嘅旅程——在台灣做義工。旅遊並唔一定要去名勝地方消費、玩樂。有一次，我選擇咗去台灣參加義工旅行，呢個經歷徹底改變我對「旅遊」同「人生價值」嘅理解。相比過往開心的親子游或者瘋狂購物團，呢次旅程更加深刻，因為我學識咗點樣付出同共融。... 旅遊唔一定要豪華、刺激，有時放下慣性思維，肯主動去服務、去共融，人生反而會更有溫度。諗下可唔可以付出多啲，帶返屋企唔止係相，而係一份難忘與感動。」

註1：以上得獎者已獲《香港01》電郵通知，有關獎品詳情和兌換方法，可以參考電郵內容。

註2：以上分享內容由得獎者授權提供，並不代表《香港01》立場。

*活動受條款及細則約束，詳情可：按此。