撰文： 陳紀頴 最後更新日期： 2021-06-30 18:22

想賺多啲「01積分」兌換心水禮品?一齊睇吓今個月我哋有咩賺分活動先!

7月1日至7月31日 - 每日簽到，日賺100「01積分」

由1號至31號，只需每日入「會員專區」，撳一撳「立即簽到」，即獎您100「01積分 」!

每日名額2,700個咋，撳哂就無啦! (想溫馨提示大家7月份嘅簽到係由中午三點開始呀。)

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7月1日至7月7日 - 每日簽到 (期間限定版)，俾您賺多200「01積分」

今個7月成日落雨濕濕，好多人都唔想出街，所以我哋特別推出咗「每日簽到-期間限定版」，將會喺7月1日至7日連續7天新增多兩個時段俾大家簽到，而開放時間會係:

上午10時 及晚上8時，每次名額5,000個!!!!!!

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月頭月尾賞賞您

每個月嘅第一同最後一個星期一，我地都會送 588「01積分」 ，只要喺第一個星期一或者最後一個星期一 登入會員專區撳一撳個遊戲，即送您588「01積分」!

名額3,000個，送完即止。

*每位會員只可參加一次賺588「01積分」

(小編按:怕大家唔記得，今個月係7月5號同26號呀，開始時間係早上7:30呀!記住mark落calendar啦!)

分享文章賺積分

推廣期內^，只要您成功以「01會員」身份登入「香港01」手機App並於每日分享5篇文章俾您1個或以上親友，即可獲得250「01積分」!每名會員每日最多可分享5篇以獲得250「01積分」。

注意:會員必須以登入狀態並於5篇不同的文章內按分享

^推廣期為2021年7月5日零晨12時至2021年7月11日晚上23時59分

第一步: 以「01會員」身份登入01手機App閱讀文章內容

第二步: 按文章右下角的「分享」鍵

第三步: 以通訊軟件分享心水文章予1名或以上親友 或發佈至您的社交平台

第四步: 於傳送連結 / 發佈至社交平台時截圖存檔

小編計咗以下嘅賺分方程式，可以分享俾大家參考吓:

1日分享5篇可賺250分 / 7日可以分享最多35篇

方程式: 250分 x 7日 = 1,750分

(每日名額2,000個)

條款及細則

1.由「香港01」（下稱「主辦單位」）主辦之【分享文章賺積分】（下稱「活動」），只限已綁定電話號碼之「01會員」並年滿18歲（以有效身份證明文件為準）人士參與。

2.活動由2021年7月5日(零晨00:00)至2021年7月11日(晚上23:59)(下稱「活動期」)止，主辦單位具備更改活動日期及時間之最終決定權而毋須另行通知。

3.所有與該活動有關之日期及時間（包括但不限於活動開始和結束時間、得獎者回覆資料之日期及時間等），均以主辦單位之系統記錄為準。

4.活動期內，會員只需每日完成以通訊軟件分享5篇不同的香港01文章予1名或以上的親友(或至其個人社交平台)；每個會員帳戶參加次數不限，惟每個會員帳戶於活動期內最多只可獲得每日250積分，有關積分將於參加活動後30天內自動存至參加會員帳戶內，「01積分」使用受有關條款及細則約束，請參閲/terms。如就使用「01積分」有任何爭議，《香港01》保留最終決定權。

5. 所有參加的會員必須以已登入狀態分享文章。主辦單位有權要求會員提供完成分享指定文章之截圖，以確保會員合符得獎資格。

6.是次活動所派發的「01積分」不能轉讓或出售予第三者，亦不可兌換現金、退換、轉售或作任何商業用途，亦無任何現金價值。「01積分」須受有關「01會員」條款及細則約束。

7.參加者於活動期間，因任何電腦、電話及網路等技術問題而引致參加者所遞交的資料有延遲、遺失、錯誤、無法辨識等情況，責任由參加者自負，主辦單位概不負責。

8.如發現有任何不當行為或參加者違反誠信原則而獲取「01積分」，包含但不限於以外掛程式或其他非正式途徑參加活動、使用其他第三方設備或技術獲取「01積分」、違反或侵犯主辦單位的權益等，主辦單位有權即時取消其活動參加資格而毋須給予理由。

9.會員參與是次活動之同時，即代表同意其所載之條款及細則。如有違反，主辦單位有權隨時取消其參加及其獲得積分資格。

10.參加者參與此活動即代表同意「香港01有限公司」收集參加者於活動過程中所提交的個人資料及參加記錄，有關《收集個人資料聲明》請參閲：/Pages/PrivacyTerms。有關的資料將用作日後活動宣傳之用，除指定資料處理者外，「香港01有限公司」將對上述訊息保密。

11.為表示公平公正，主辦單位所有員工不可參與此活動。

12.如對是次活動有任何異議或爭議，主辦單位保留最終決定權，包括隨時暫停、更改或終止活動及修改有關條款及細則之權利，毋須作另行知。

13.如有任何有關活動的疑問，請前往https://faq.hk01.com/hc/zh-tw/requests/new 查詢。

例子1: 如會員在未有登入的狀態下作出分享，所有的分享即不會被計算。

例子2: 如會員於登入狀態下，連續7天成為每日首2,000名的會員去分享5篇不同的文章，即可於完成分享7天後獲得1,750分。

例子3: 如會員於登入狀態下，於一天成為首2,000名的會員去分享10篇相同的文章，該會員只可獲得250分。

例子4: 如會員於登入狀態下，於7月5日只成功分享了2篇不同文章，7月5日將不會獲得任何積分; 如於7月5日至11日期間，只有3天成功於每天分享5篇文章，於推廣期後則只可獲得750積分。

「香港書展2021入場門票優惠」

由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第31屆「香港書展」，將於7月14至20日（星期三至星期二），在灣仔香港會議展覽中心載譽歸來，呈獻多元文化活動。今年書展、連同香港貿發局「香港運動消閒博覽」及新增的「零食世界」預計吸引超過700間展商參與，反應非常踴躍，為市民打造集閱讀、消閒，以及品嚐零食於一身的全新體驗。

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密密WOW 快閃星期五

今個月我哋逢星期五中午12點出現都會有至抵WOW優惠出現喺會員專區，希望送盡著數至抵優惠俾01嘅會員!!

7月2日 - HKTVmall $50電子禮券 / 2,000「01積分」+$30

仲有好多唔同禮品會喺未來嘅星期五放送，大家都要快啲儲定多啲「01積分」喇!

記住定期留意住我哋嘅會員專區捕住快閃星期五優惠啦!

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