亞洲最適合步行旅遊城市　香港排第10　台北「消耗卡路里」稱霸

外國語言學習平台「Preply」近日以步行適宜性對30個亞洲城市進行排名，評估各景點間的步行距離、所需時間、步數和消耗卡路里等數據，最終阿聯酋的杜拜獲選亞洲最適合步行城市，台灣台北則位居墊底。



即睇亞洲最適合步行旅遊城市排名：（按圖了解）

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最適合步行城市

1. 杜拜（Dubai）

Preply用AI為每個城市創建虛擬的一日步行行程，模擬依序拜訪早餐地點、評分最高的景點、午餐地點、另一個評分最高的景點，最後是晚餐地點，分析全程步行所需的時間、步數和燃燒的卡路里。

最終，杜拜獲選亞洲最適合步行旅遊城市，遊客參觀阿發迪歷史區（Al Fahidi）和杜拜博物館（Dubai Museum），並品嚐當地美食，全程步行只需44分鐘，距離約3.1公里，一天下來僅需3,800步，消耗190卡路里。

2. 金邊（Phnom Penh）

柬埔寨首都金邊位居第2，從金邊王宮（Royal Palace）步行柬埔寨國家博物館（National Museum of Cambodia），途中停下來吃三餐，只需45分鐘，距離約3.2公里，一天下來步行4,000步，消耗200卡路里。

3. 胡志明市（Ho Chi Minh City）

越南最大城市胡志明市步行時間略長於金邊，46分鐘可走完約3.4公里，一天下來約4,200步，消耗210卡路里。

4. 埃里溫（Yerevan）

亞美尼亞首都埃里溫（又稱葉里溫），一天遊覽景點總步行時間約52分鐘，距離約3.7公里，即4,600步，消耗230卡路里。

5. 新加坡（Singapore）

新加坡以優秀的城市規劃聞名，擁有舒適的步行體驗。一天內景點間總步行時間66分鐘，距離約4.7公里，約5,800步，消耗290卡路里。

（編按：第6至第10名分別為阿布扎比、清邁、曼谷、河內及香港）

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最不適合步行城市：

1. 台北

台北是亞洲步行最不便的城市。遊客若依照行程步行遊覽，平均需走約15.6公里，總計需224分鐘，約19,400步，消耗970卡路里。

2. 雅加達（Jakarta）、塔什干（Tashkent）

印尼首都雅加達和烏茲別克首都塔什干（Tashkent）並列不便度第2，每個景點間步行時間約191分鐘，距離約13.7公里，17,000步，消耗850卡路里。

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台灣人手一張的悠遊卡，可以反覆儲值和支付，無論是大眾運輸、停車場或超商等，都能夠輕鬆使用悠遊卡，不同造型更吸引許多民眾購買收集。然而，一名香港遊客日前抵台時，發現4張悠遊卡無法正常使用，經詢問後得知，竟意外被不法人士全部盜領！



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一名香港遊客29日於Facebook Group「599坐火車慢遊台灣」發文，公開入境台灣時所發生的離譜事件，擁有4張悠遊卡的他，發現餘額居然被不明人士盜領，導致悠遊卡全都失效了。該名遊客接著指出，經親人的協助下，致電詢問悠遊卡公司了解情況，原來早在本月26日就有人記名申請退款，但不是他本人。

此時，該名遊客才想起，或許是曾在群組中曬出4張悠遊卡的照片，不慎暴露卡號，才會讓不法之徒有機可乘；他也無奈表示，雖然悠遊卡餘額不多，但內心實在不爽，如今也想詢問廣大網友是否該報警處理，同時提醒大家：「發文時要留意一下個人資料！」

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貼文一出，網友們氣憤不已，建議他馬上報警，並把先前的貼文截圖保留證據，「可以報警告侵佔」、「11／26還不久，趕緊報警處理，這行為不可取」、「台灣的捷運站到處有監視器，再加上具名申請退款，一定可以找到人」、「怎麼別人沒有拿卡 就可以退費？要本人才能掛失退款啊」、「金額一回事，重點此風不可長」。

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