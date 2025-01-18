意大利龐貝遺跡出土豪華私人浴場　反映古羅馬精英奢華生活

意大利龐貝城（Pompeii）遺跡網站1月17日表示，考古學家在當地出土了一座豪華的私人浴室，進一步突顯了這座城市在公元79年被火山爆發摧毀之前的財富和宏偉，以及當時社會精英的奢華生活。



路透社17日報道，網站顯示，他們在龐貝城遺跡挖出一座大型私人浴場，該處設有熱、暖、冷三廳及更衣室，預估一次可容納30人。由於浴場緊連着一個宴會廳，當時人們似乎會在赴宴後前往浴室放鬆身心。

這次挖出的豪宅私人浴場是龐貝遺跡中規模最大之一，且牆上繪有特洛伊戰爭主題的壁畫。專家推測該豪宅的主人很可能是當地社會精英，並且把該處用來進行各種公共社交活動，甚至是用作爭取政治支持的場域。

龐貝考古遺址負責人Gabriel Zuchtriegel表示，這次出土似乎證明了古羅馬時期的貴族精英，會把私人豪宅用作藝術或文化表演的場地，並藉此舉提升自己的社會地位或名聲。