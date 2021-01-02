新冠疫苗面世到瀕危動物重現　走在2020年黑暗隧道　內有微弱燈光

踏入2021年，過去一年無疑是多事之秋，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，反種族示威在全美甚至全球遍地開花，黎巴嫩貝魯特大爆炸及NBA傳奇球星高比拜仁墜機身亡等消極的新聞，可謂一波未平一波又起，但回顧2020年，其實亦有不少讓人獲得正能量的好消息。

新冠疫苗面世

美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）11月9日公布疫苗後期測試數據，在未有證據顯示曾感染新冠肺炎的人之中，他們合力研發的新冠疫苗有效預防率為超過90%。

輝瑞是有史以來最快成功面世的新冠肺炎疫苗。英國《時裝》（Vogue）21日稱，對於科學而言，這是讓人難以置信的一天。

美國藥廠莫德納（Moderna）與美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）研發的、名為mRNA-1273的mRNA疫苗，其初步分析結果亦顯示，這疫苗94.5%有效防止人類感染新冠肺炎。

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輝瑞與莫德納的新冠疫苗均已獲得美國政府批准使用。輝瑞疫苗還在英國、加拿大、瑞士和新加坡等國家獲批。

科學家創造出數天分解塑膠的超級酶

美國一個科學團隊研發出一種能「食」塑膠的新超級酶PETase。最普通的熱塑膠（thermoplastic）一般都需要數百年才能分解，但PETase可以在幾天之內分解熱塑膠。科學家2016年在日本的垃圾場發現一種會「食」熱塑的小蟲，團隊經過研究這種小蟲創造出PETase。

全球可再生能源使用量創新高

國際能源署（IEA）一份報告指，全球可再生能源的使用量在臨近2020年結束之際創新高。在過去一年中，全球九成電力裝置的能源是包括太陽能與風能在內的可再生能源。報告還預測，綠色電力可望在2025年趕超煤炭，成為最大量的能源。

瀕臨滅絕動物再現

突尼斯海龜數量迅速增加，幾乎滅絕的藍鯨與科羅拉多州狼也捲土重來。身處南極洲的研究人員2020年在23天內發現了55隻藍鯨，藍鯨原本就快滅絕，研究員在2018年同一時間只發現了1隻藍鯨。科羅拉多州重新引入灰狼計劃獲得成功，袋獾亦自3,000年以來首次成功重新引入澳洲的庇護所。

圖為2008年7月16日，加州長灘附近海域有一隻藍鯨現身。（Getty）

多國同性婚姻合法化

2020這一年，有好幾個國家通過同性婚姻合法化。哥斯達黎加5月通過同性婚姻合法化，讓這個國家成為中美洲首個通過同性婚姻合法化的國家。

北愛爾蘭2名男子2月結婚後成為國內第一對同性夫妻。泰國7月通過民事伴侶法案，允許同性伴侶領養子女。克羅地亞一對同性伴侶經過3年訴訟後，終於在9月成功領養2名小孩回家，成為該國首對領養孩子的同性夫妻。

天主教現任教宗方濟各（Pope Francis）2020年也為此發言，稱同性戀者「是上帝的孩子，也有權利組織家庭。我們必須創造一部民事結合法（civil union law）。」

多國及城市不准使用「拗直治療」

除了同性婚姻合法化外，同志社運人士在平權的另一戰場亦有進步。「拗直治療」又稱改變性傾向治療，這種療法是把同性戀視為一種疾病，透過公認危險的方法，試圖改變性少數群體（LGBTQ+，包括男同志、女同志、雙性戀者、跨性別者和其他有關人士）的性取向或性別認同。

德國和阿爾巴尼亞（Albania），以及墨西哥首都墨西哥城與美國維珍尼亞州（Virginia）已在2020年宣布禁止「拗直治療」。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）也在努力推動有關禁令，他認為這種療法「讓人厭惡」（abhorrent）。

賀錦麗成美國史上首名女副總統

美國民主黨人拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）在美國大選2020中勝出，這讓賀錦麗成為該國歷史上第1名女性副總統當選人。她亦將成為美國首名黑人副總統及亞裔血統副總統。

圖為11月19日，美國副總統當選人賀錦麗於特拉華州發言。（AP）

賀錦麗在發表勝利演說時稱：「我可能是進入這（白宮）辦公室裏的第1名女性，但我不會是最後1名，」「每名今晚見證這一刻的小女孩都看得到，這（美國）是一個充滿可能的國家。」

《財富》500強企業女行政總裁人數為歷來最高

美國《財富》雜誌2020年頒布的全球500強企業中，有37名女行政總裁。這已是有史以來最多女行政總裁的一年，不過女行政總裁的總數在名單公布後數月上升至40人，再創新高。

蘇丹立法禁女性割禮

女性割禮又稱「女性生殖器切割」（Female genital mutilation，FGC）。聯合國把它定義為涉及部分或全部切除女性外部生殖器，或因非醫療原因對女性生殖器官造成其他傷害的所有程序。

根據聯合國兒童基金會（UNICEF）介紹，女性割禮或導致嚴重出血、感染和分娩併發症等，還會增加新生兒的死亡風險。全球有31個國家存在女性割禮，2億多名在世的女童和婦女曾經歷這種習俗。

非洲國家蘇丹5月正式把女性割禮列為刑事罪行，違例者將被判3年徒刑。

英國與新西蘭政府援助「月經貧困」女孩

世界上有一些女孩因為衛生用品成本高昂而不得已在「姨媽到」期間缺課。在包括非牟利組織Free Periods創始人喬治（Amika George）在內的年輕社運人士努力下，英國政府現已向國內女孩免費提供衛生用品。新西蘭之後亦在6月宣布，校園內的經期衛生用品費用將由政府承擔。