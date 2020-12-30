日本研發全球首個木製人造衛星　減太空垃圾　冀2023年升空

日本住友林業和京都大學12月23日宣布合作研發全球首個木製的人造衛星，目標是於2023年發射到太空。他們還會研究於太空環境建造木結構，公司期望研發能夠抵抗溫度變化和陽光的木建築物料。

住友林業和京都大學將合作進行基本研究和概念印證。住友林業表示，目前已經開始有關於太空培植樹木和使用木材的研究，未來也將會試驗於地球的極端環境使用不同類型的木材。

木材不會阻擋電磁波或地球的磁場，天線和高度控制機械裝置因此得以安裝到木製人造衛星內，簡化結構。此外，由於木材重返地球時將完全燒毀，不會釋放有害物質到大氣層或製造垃圾，屬於較環保的物料。

京都大學教授兼太空人土井隆雄向英國廣播公司（BBC）表示，所有人造衛星重返大氣層燃燒時會製造微小的氧化粒子，於上氣層懸浮多年，最終影響地球的環境。

圖為2020年5月30日，太空探索技術公司於美國佛羅里達州發射「獵鷹9」號火箭，運載龍飛船的太空人到國際太空站。（Getty Images）

人造衛星通常用於通訊、電視轉播、導航和天氣預報。世界經濟論壇指出，目前有近6,000個人造衛星環繞地球運行，其中約六成已經失靈，等同太空垃圾。歐洲諮詢公司估計，今個10年每年將發射990個人造衛星，意味2028年軌道就有1.5萬個人造衛星。專家警告太空垃圾墮落地球的威脅愈來愈大。