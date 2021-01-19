可上陸地行走的超級豪華遊艇　還能變水上飯廳　附「汽車升降機」

撰文： 世界高級品 最後更新日期： 2021-01-19 14:15

豪華遊艇是有錢人的標配之一，強烈的需求推動了設計面不斷突破，努力做出更實用、更炫目的水上交通工具。義大利Lazzarini design studio的設計師Pierpaolo Lazzarini，大膽提出一個結合現今科技發展的概念，使用太陽能、可以水陸兩用的鋼造雙體船，有如帶着堅硬甲殼的「螃蟹」（crabmaran），這艘概念遊艇也用拉丁語螃蟹「Pagurus」為名。這個設計也許讓人有點難以置信，但設計師表示，只要有足夠的錢和耐心，這些設計可以變為現實。Lazzarini Pagurus如果投產，售價約3000萬美金（約2.3億港元）；如果沒有爬上沙灘泥地的需求，碳纖維輕量化版本僅要800萬美金（約6240萬港元）。

甲板就是車子升降梯

Lazzarini Pagurus是一艘25米（82呎）的太陽能混合動力兩棲雙體船，具有豪華客廳、臥鋪、大面積的景觀窗等遊艇必備設置。設計師將起居空間分在兩個側面船體裏，透過鋼結構加固的主甲板站相互連接。每側鋼製船體可配置2～3間臥室、一間廚房和一間衛浴，最多可容納8名乘客和4名機組人員。

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主甲板是整艘遊艇的中心區域，駕駛室就在這裏，後方是正式的用餐區，最迷人的設計是，這裏的部分地板實際上是一個平台升降梯，它可以降低到水面上。因此這個空間也可以作為附屬車庫，船主可以擺放Tesla Cybertruck特斯拉卡車、沙灘車，把車子自船艙中降下至地面，回到陸地還是能盡情玩樂勘探。

靠螺旋鋼體爬上沙灘

Pagurus螃蟹雙體遊艇被設計為水陸兩用混合動力船，船頂被太陽能電池板覆蓋，配有6台引擎，2台用於水上，4台用於陸地，總動力為3540匹。

兩具890hp柴油引擎在水上的最大速度24節，巡航速度18節，純電動模式最高速度6節。在船體底部兩邊各自設置兩個各6.5公尺的螺旋圓柱鋼體，每個鋼體都與一個獨立的引擎互連，引擎與變速箱相連，在水摩擦力的作用下，螺旋鋼體可為船上的電池充電。

利用船體底部的螺旋驅動，能讓遊艇直接開上沙灘或是泥地。由四台440匹馬力的引擎帶來動力，極速可達35km/h，電力驅動在陸地上的最大速度是15 km/h，雖不是非常快，但它絕對比其他類型的兩棲船隻快好幾倍。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：像螃蟹可以“登陸”的義大利豪華遊艇】