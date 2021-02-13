美議員Zoom會議誤開濾鏡「鏡頭上下調轉」　事後自嘲：我不是貓

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-13 12:13

美國日前發生一名德州律師線上開庭，卻不小心開到貓咪濾鏡，讓畫面頓時變成法官和貓在對話。一位聯邦眾議員10日開會時，也不小心啟動Zoom的濾鏡，把自己的臉弄成上下顛倒，他在事後上Twitter貼出自己的出糗畫面，並自嘲地寫下「我不是貓」。

衛報報導，聯邦眾議院金融服務委員會當時正召開聽證會，明尼蘇達州的共和黨籍聯邦眾議員Tom Emmer透過視訊，針對就業保障進行發言，但主席沃特斯（Maxine Waters）眾議員看到畫面出問題，連忙請埃默先暫停發言：「抱歉﹍Mr. Emmer，你還好嗎？」

點圖放大逐格睇Tom Emmer視像會議誤開濾鏡「鏡頭上下調轉」↓↓↓

+ 3 + 3 + 3

當Tom Emmer回答「我沒問題」時，議場就傳出一片笑聲，另外一位眾議員則出聲提醒：「Tom，你上下顛倒了」。

從開會影片可見，Tom Emmer一坦承他不知道怎麼關濾鏡，其他與會者就提到幾天前的貓咪律師事件，有人就笑言「至少你不是貓」，另有人建議他可先倒立開會，還有人相信他這下一定會紅。

這一個小插曲很快就獲得解決，Tom Emmer現身的畫面也恢復正常，他先感謝沃特斯的耐性，也招認道：「我不知道發生什麼事，就變成這個樣子了。我把它關了，然後我又把它打開了」。

I am not a cat. pic.twitter.com/d4lhQd0sJ4 — Tom Emmer (@RepTomEmmer) February 10, 2021

延伸閱讀：

肺部浸潤血氧超低 川普去年確診遠比報導嚴重

影／天降凍雨、路面結冰 美國德州133輛車連環追撞大車禍6死

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】