甘迺迪婚後致情婦「想見你」書信公開拍賣　拈花惹草罪證估值23萬

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-07 17:52

美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）生前的情信在網上拍賣，估值約3萬美元（23.4萬港元）。甘迺迪喜愛拈花惹草已是眾所周知的事，這些情信的對象不是他的妻子積琪蓮（Jacqueline Kennedy），而是瑞典情人波斯特（Gunilla von Post）。他與波斯特的初次見面，還是在與積琪蓮結婚前的數周內。

甘迺迪1953年9月與積琪蓮結婚，他當時為美國聯邦參議員，在婚禮前的數星期，他在法國一個海濱度假勝地結識波斯特，兩人之後發展為情人關係。

1962年2月，時任美國總統甘迺迪發表電視演說（Getty）

親筆情信寫「想見你」

這次公開拍賣的信件為甘迺迪在1955年至1956年所寫，包括在1955年的一封信中，他提到自己將會去瑞典，要求與波斯特見面，「我該去哪裏，寄給我你的地址」。

1956年2月時，甘迺迪在信中寫到波斯特有意與一名農夫結婚，且不會去美國，他對此表示「傷心」，又指「若你不結婚，來這裏吧，我想見你。去年夏天我與你有過很愉快的相處時光，那是我人生中的光輝記憶——你是絕妙的，我想你。」

他又寫道「我渴望見你，經過那幾個月，這不奇怪吧？或者開頭會有一些困難，我們成為陌生人，但不會是陌生人的，我肯定這是可行的，我會想雖然這是奔向Gunilla（波斯特的名字）的漫長旅程，但這是值得的。」在信中，他的署名為Jack。

↓公開拍賣的情信↓

甘迺迪曾想離婚

波斯特為瑞典貴族，她與甘迺迪的婚外情關係維持了3年，在1997年時，她曾出版書籍《Love, Jack》講述與甘迺迪的親密關係。據她所稱，甘迺迪曾想離婚，然後把她帶到美國，但甘迺迪的父親極力阻止，加上1955年積琪蓮承受流產之痛，令甘迺迪的計劃未有成事。

波斯特1997年出版書籍《Love, Jack》，講述她與甘迺迪的親密關係（圖書封面）

波斯特與甘迺迪最後一次見面是在1958年一場慶典活動，當時她已經結婚，並懷有身孕。波斯特最終在2011年逝世。

甘迺迪在1961年當上美國總統，生前已經以擁有眾多情人聞名，他與性感女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）的婚外情更是轟動。他最終在1963年遭暗殺，英年早逝。

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