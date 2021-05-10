《潛行兇間》讀取大腦神經橋段真能實現？　專家相信10年內可成事

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-05-10 16:20

智利為避免美國電影《潛行兇間》（Inception）中的橋段，即利用潛意識進入他人夢境竊取商業機密的情況可能在不久的將來實現，正推動立法保障神經權利。有專家指出，部分技術已經存在，甚至被視為距離我們最遙遠的科技也將在10年內面世。

智利國會參議員希拉爾迪（Guido Girardi）正推動一項保障神經權利的法案，內容包括保護人腦的數據或神經數據；限制讀取尤其是在大腦中書寫的神經科技；公平分配和使用這些科技；以及限制神經演算法。

圖為《潛行兇間》劇照。（Facebook@InceptionFrance ）

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這類新生的神經科技看似天方夜譚，究竟最終是否真的有可能會實現？紐約哥倫比亞大（Columbia University）專門研究有關科技的西班牙科學家尤斯特（Rafael Yuste）指出，部分技術確實已經存在，並已在實驗室應用於動物身上進行試驗。

尤斯特稱，神經科技現時已應用在患有帕金遜症或抑鬱症的患者身上，利用電極刺激大腦來減輕症狀。聾人也可以通過刺激大腦，於他們的聽覺神經植入人工耳蝸進行治療。

科學家亦利用老鼠進行植入思想的實驗，把不熟悉的物體圖像植入牠們大腦，觀察牠們在現實生活中如何接受將物體當作是自己的實際體驗，並將其融入牠們的自然行為。尤斯特解釋稱，若科技應用於人類身上，可以進入大腦的化學過程並刺激或抑制它們的話，便可以改變人們的決定。

神經科技開闢了以人工加強認知能力的可能性。但相關風險是，在沒有適當保護措施的情況下，這項科技或被用作改變人類思想，透過互聯網使用演算法來重新編程他們的大腦神經線，以決定他們的興趣、喜好或消費模式，故尤斯特認為，這項科技需要遵循普世公義的原則和《世界人權宣言》來受到監管。