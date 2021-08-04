馬克龍T恤上的「一隻雀」惹陰謀論四起？

一向「官仔骨骨」的法國總統馬克龍，於8月2日罕有地穿上T恤裝亮相TikTok和Instagram，並透過互聯網呼籲網民向他提出任何關於新冠疫苗的疑問。他希望藉此方式，進一步消除至今仍心存「疫苗猶豫」的民眾疑慮，令他們盡快前往接種。然而，不少網民似乎錯重點，反倒更關注其衣服上的「雀仔」logo，甚至引發不少陰謀論。



在片段中，馬克龍身穿深色短袖T恤，背靠法國國旗，右手拿着手機，用自拍的方式拍下了這條片段。他表示：「我知道現在你們當中許多人還在猶豫、害怕或受虛假信息所困擾，這當中有的其實只是一派胡言。所以我決定直接回答你們的問題，我會努力為各位提供清晰直接的答覆。」

他又重申，國家自夏天以來進入第四波疫情，而目前唯一應對的武器就是疫苗。他強調，全國已有超過4,200萬名國民已經接種了一針疫苗，以及3,500萬人完成兩針接種。

馬克龍一向予人「官仔骨骨」的形象。(Getty)

馬克龍其後分三段影片，分別綜合回應網友提問的一些問題。首先，他回答年輕人需要注射疫苗的原因，指：「因為年輕人也可能入院，或者長期忍受癥狀的折磨，或者可能傳染給別的更脆弱的群體。」其次是回應對疫苗安全性的憂慮，他強調：「新冠疫苗得到全世界獨立科學界的認可，且85%的住院人士沒打疫苗，因此雖然安全性不致於100%，但的確可以提供一定程度的保護。」

最後就是關於疫苗可能出現的後遺症問題，馬克龍就此打出了「法國製造」的牌，強調全球疫苗先驅人物的巴斯德（Louis Pasteur）就是法國人，而信使核糖核酸技術亦是法國人於半世紀之前發現的，並重申過去50多年以來全球一直致力研究將此技術應用到治療癌症和抵禦各種病毒的領域。他還指出國家自2018年起，全國所有兒童必須接種的疫苗有11種，希望以此打消公眾對新冠疫苗的顧慮.....

馬克龍的「咪咪」？

不過，法國網民似乎對其呼籲不以為意，部份甚至擺錯重點在其衣著之上。有人直呼看不慣總統改穿T恤，而其T恤上的「雀仔」圖案亦掀起了國內的種種陰謀論，包括是否真的是雀鳥圖案、總統的潛在訊息，或者是什麼秘密圖案等。

馬克龍的片段是希望說服猶豫的國民盡快接種疫苗。(Getty)

馬克龍的黑色T恤上的圖案由幾何圖案形成，驟眼看來似是一隻貓頭鷹。這引發網民不少猜測，認為由幾何圖案組成的貓頭鷹或許有一些想要表達的隱性訊息；有人甚至懷疑愛麗舍宮的公關團隊想要傳達神秘訊息；也有人猜測總統是否任何神秘陰謀組織的成員。

其中，有人指出該圖案與1872年成立於加州的美國知名權貴俱樂部波希米亞俱樂部（Bohemian Club）相似，該組織堪稱全球最隱秘的男性政治組織，以美國人眼中的美好年代「歐洲波西米亞運動」命名，是資產階級的反主流文化。成員主要是來自歐美和亞洲、非富則貴的人物，如政要、企業家、金融家、科學家等，組織嚴禁成員對外談論組織活動。但有英媒經已指出兩個圖案並非一樣，該組織的圖案旁邊有BC字樣。

有人指貓頭鷹或代表波希米亞俱樂部。(網上圖片)

亦有人則推測，英語的「貓頭鷹」（Owl）可以翻譯成法語的兩個字，包括「hibou」（意思是帶有羽毛耳簇的貓頭鷹）和「chouette」（沒有簇絨的貓頭鷹）。而前者是厄運的象徵，或者對羅馬人來說是「死亡的使者」，可以代表「黑魔法」，亦可以是代表「悲傷、孤獨和憂鬱」的象徵，似暗示這位總統在向疫苗說「不」。後者則是希臘女神雅典娜的僕人，是凱爾特文化的精神導師，也是法語中的一個術語、意思是「超級」。

當局至今尚未對有關這件T恤的問題作出官方回應，但一件類似的T恤已在網上爆紅，以一件19.99歐元的價格出售，並被命名為「馬克宏Tik-Tok T恤」。