「大衛像」被美國學校指色情？　意大利博物館邀請親訪參觀

日前，美國佛羅里達州一所學校因在藝術課上分享米高安哲羅著名的「大衛像」圖片給學生觀賞，結果卻遭到3名家長抗議，使得校長在董事會的施壓下被迫辭職。消息傳出後，意大利佛羅倫斯學院美術館及佛羅倫斯市長納爾德拉（Dario Nardella），公開邀請這所學校的的校長和家長學生們前往意大利親自參觀雕像，納爾德拉指出：「將藝術與色情混淆是荒謬的。」



「大衛像」（David）由意大利文藝復興時期著名藝術家米高安哲羅（Michelangelo）於1504年所創，是一座高5公尺的裸體大理石雕塑，被視為文藝復興時期重要作品，描繪聖經中的大衛僅憑上帝信仰對抗巨人歌利亞的故事。該雕像自1873年起便在佛羅倫斯學院美術館（Galleria dell'Accademia）展出。

佛羅倫斯學院美術館館長赫爾貝格（Cecilie Hollberg）對此事件表示震驚，並說：「如果認為大衛像是色情的表現，這意味真的不了解聖經的內容、不了解西方文化以及文藝復興時期的藝術。」

「大衛像」被視為文藝復興時期重要作品，描繪聖經中的大衛僅憑上帝信仰對抗巨人歌利亞的故事。(Reuters)

任職於羅馬美國學院（American Academy in Rome）的人文學科教授Marla Stone認為，「佛羅里達事件」可被視為美國文化戰爭加劇的現象之一。她說：「現在我們正見證一場反對身體、性和性別認同，以及對歷史抱持無知態度的道德出征。這一事件是關於恐懼，對美、差異以及藝術中所蘊含之可能性的恐懼。」

據美聯社指出，歐洲社會普遍認為美國近年掀起的文化戰爭（culture war）是令人不可置信的。即使美國社會越趨極化，右翼的保守立場在各州挑起情緒，但文藝復興時期的著名作品幾乎被視為無庸置疑的傑作，不應受到意識形態對立的影響。

據美媒報導，佛羅里達州塔拉哈西古典學校（Tallahassee Classical School）董事會上週強迫校長卡拉薩基莉亞（Hope Carrasaquilla）辭職。這源於學校有一項規定，要求提前通知家長任何有「爭議性」的教學內容。

學校董事會主席畢希普（Barney Bishop）表示，大衛像照片雖是校長下台原因之一，但非唯一因素，她補充：「家長有權利隨時知道他們的小孩是不是在學習一些有爭議的內容。」