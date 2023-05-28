美國修女下葬4年肉身不腐　教徒瞻仰神蹟　或成首位封聖非裔人士

英國《衛報》報道，美國密蘇里州（Missouri）一個小城的修女Sister Wilhelmina Lancaster（威廉明娜・蘭卡斯特，或譯作蘭開斯特）下葬4年後開棺發現她的遺體仍完好，吸引數以百計的人來瞻仰「神蹟」，在天主教內，「肉身不壞」可以成為日後封聖的理由。



密蘇里州高爾鎮（Gower）的修女蘭卡斯特為 The Benedictine Sisters of Mary, Queen of the Apostles修道院 （使徒女王瑪麗的本篤會修女會）創始人，於2019年5月去世，享耆壽95歲。今年5月18日，修道院掘出她的棺木準備移至教堂的永久安葬地，開棺時赫然發現她的肉身幾乎沒有腐爛，宛如剛剛埋葬時一樣。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

一名修女告訴《新聞周刊》，威廉明娜修女的遺體沒有經過防腐保存處理，就放在簡陋的木棺內下葬，而且棺木已破裂，使她的遺體暴露在溼氣和塵土下。這名修女說，「墓地人員告訴我們，在這種情況下，可能只剩下骨骸」。

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天主教認為「肉身不壞」是顯聖，可以成為日後封聖的理由。天主教堪薩斯城-聖約瑟夫教區主教強斯頓（Bishop Johnston）表示，尚未展開封聖程序。

根據天主教新聞社，紀錄上有100多人肉身不壞，但威廉明娜修女可能是美國第一位肉身不壞的非裔人士。

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修道院院長塞西莉亞修女（Mother Cecilia）表示，「我們認為她是第一位肉身不壞的美國非裔女性」。

一些專家解釋，在死後最初幾年遺體不腐爛並不一定是神蹟。西卡羅來納大學（Western Carolina University）副教授兼法醫人類學主任 Nicholas Passalacqua 表示，「通常遺體變成骨骸約需5年，這還是在沒有棺木或其他容器的包覆下，因此，放在棺木裏的遺體在下葬4年後仍保存完好，我個人不會太驚訝」。

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