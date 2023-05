美國修女下葬4年肉身不腐　教徒瞻仰神蹟　或成首位封聖非裔人士

英國《衛報》報道,美國密蘇里州(Missouri)一個小城的修女Sister Wilhelmina Lancaster(威廉明娜・蘭卡斯特,或譯作蘭開斯特)下葬4年後開棺發現她的遺體仍完好,吸引數以百計的人來瞻仰「神蹟」,在天主教內,「肉身不壞」可以成為日後封聖的理由。



密蘇里州高爾鎮(Gower)的修女蘭卡斯特為 The Benedictine Sisters of Mary, Queen of the Apostles修道院 (使徒女王瑪麗的本篤會修女會)創始人,於2019年5月去世,享耆壽95歲。今年5月18日,修道院掘出她的棺木準備移至教堂的永久安葬地,開棺時赫然發現她的肉身幾乎沒有腐爛,宛如剛剛埋葬時一樣。(點擊放大瀏覽)▼▼▼

一名修女告訴《新聞周刊》,威廉明娜修女的遺體沒有經過防腐保存處理,就放在簡陋的木棺內下葬,而且棺木已破裂,使她的遺體暴露在溼氣和塵土下。這名修女說,「墓地人員告訴我們,在這種情況下,可能只剩下骨骸」。

天主教認為「肉身不壞」是顯聖,可以成為日後封聖的理由。天主教堪薩斯城-聖約瑟夫教區主教強斯頓(Bishop Johnston)表示,尚未展開封聖程序。

根據天主教新聞社,紀錄上有100多人肉身不壞,但威廉明娜修女可能是美國第一位肉身不壞的非裔人士。

修道院院長塞西莉亞修女(Mother Cecilia)表示,「我們認為她是第一位肉身不壞的美國非裔女性」。

一些專家解釋,在死後最初幾年遺體不腐爛並不一定是神蹟。西卡羅來納大學(Western Carolina University)副教授兼法醫人類學主任 Nicholas Passalacqua 表示,「通常遺體變成骨骸約需5年,這還是在沒有棺木或其他容器的包覆下,因此,放在棺木裏的遺體在下葬4年後仍保存完好,我個人不會太驚訝」。

