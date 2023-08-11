16歲高中生學校廁格真正「辦大事」　創業傾生意　2週籌得7.8億元

作為一名仍在學的學生、網絡專家以及在短短2週融資到1億美元（約7.8億港元）的公司老闆，15歲的埃里克（Eric Zhu）比同齡少男要忙得多。他只好利用學校洗手間廁格，同時兼顧上課、做生意及開會。



埃里克是Aviato的聯合創辦人和CEO。Aviato是一款幫助初創企業尋求資金的平台。他很會跟老師說個藉口，然後開溜，進入廁所。不過他不是「辦事」，而是做生意，或是跟投資者開會。

其他同學還在忙於做功課時，埃里克能同時應對課業、工作，甚至自學。這位青年企業家表現令人驚訝。

他自稱是上網學習編程，首2年都不太明白，直至後來他免費教別人時，才真正懂得編程原理。

我全心投入公司的工作，同時也在廁所全力以赴。只要找個藉口（向老師說）說我肚痛，就能進去開會。我就是全職工作，同時也在廁所全力以赴。 埃里克

埃里克不僅有生意頭腦，在社交媒體X（前稱Twitter）發布的搞笑推文也很出名，目前追隨者已有約5萬人。

他在最近一條推文中分享父親發來的短訊。它是關於校方投訴埃里克在廁所開視像會議，爸爸為此擔心。

▼埃里克的父親發短訊要求他盡快回電。他的爸爸說，校長打電話給他，提及埃里克又在學校廁格內進行商業會議的事：

▼有同學在他旁邊的廁格如廁時，錄下埃里克開會中的對話：

從他之前的推文可見，學校管理層對他在上課時間利用廁所開會不滿。但這絲毫沒阻止埃里克繼續做生意以及不斷拓展業務。

他14歲時已將自己創辦的第一間公司售出，目前在Aviato也事事順利。

埃里克的父母都是第一代移民，母親是醫生，父親在印第安納州從事工程工作。他們仍希望兒子將來能成為醫生。

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