專訪｜雲浩影勇奪叱咤新人金獎變迷惘　曾憂慮：觀眾新鮮感又冇咗

歌手雲浩影（Cloud）本月推出第二隻個人EP《INTRODUCTION to PAIN》接受《香港01》專訪宣傳新碟，詳談專輯製作歷程概念談及入行轉變，以及分享拍攝MV性感大露背上陣點滴和人生迷惘時期，她更一度真情剖白勇奪叱咤新人金獎變得迷惘，她說：「嗰陣壓力好大，過咗新人年光環會消失，好明顯感受到，對於觀眾新鮮感又冇咗，佢哋會點樣睇我，會諗好多呢啲嘢！」

歌手雲浩影（Cloud）本月推出第二隻個人EP《INTRODUCTION to PAIN》接受《香港01》專訪宣傳。（讀者提供）

自認「奇異怪狀嘅異寶」

講到新碟當中第一首派台的輕快歌曲《自發性神經反應 》，她透露製作這一首歌的時候是去年新年階段，希望帶給樂迷正能量，新一年有新開始。她繼續指自己是比較神經大條，並表示：「呢一首歌有好自在嘅狀態，有一個好自己嘅世界。」提到小習慣及小怪事，她說：「打邊爐食湯圓，但其實好小事，自己會覺得好enjoy同開心。」被問到當初參加《全民造星III》入行曾以「奇異怪狀嘅異寶」作自我簡介，現階段有什麼轉變，她說：「現在都係奇異怪狀嘅異寶，轉變就係好自豪呢一種嘅怪，但現在好好有超好嘅團隊幫助到我將我呢一個奇形怪狀俾大家去睇，俾大家去了解到，亦都身上多咗好多唔同嘅閃光點，係好多同事嘅眼中係咁有趣嘅。」

過往觀眾對雲浩影最深刻的一幕，是當年她參加比賽《全民造星III》在鏡頭前「撩眼屎」，她回應：「其實現在都會，都冇乜點樣care，反而我會形容以前係有一種魯莽，現在都有嗰種孩子氣，但希望自己可以穩重少少啦！現在呈現嘅係大家嘅心血，對自己負責任。」大頭蝦唔記得拎電話出街重提較早前受訪分享過「大頭蝦成日唔知電話擺喺邊」一事，她笑說：「其實現在都係咁㗎啦！不過有團隊照顧我，所以我更加可以唔使將一啲精力放喺個電話，因為佢哋會幫我收拾，我就專注喺音樂。」

雲浩影指自己是比較神經大條。（讀者提供）

雲浩影自認「奇異怪狀嘅異寶」。（節目影片截圖）

奪叱咤新人金獎變迷惘

提到新專輯的一首悲情曲風的歌曲《無以名狀的痛 》，現實中經歷這一種痛楚是什麼時候，她表示：「其實呢首歌係啱啱完咗《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》就開始製作，其實喺我心目中屬於第一首要派台嘅歌曲，因為呢首歌好代表到我當時嘅心路歷程。」她繼續指心情如同歌名一樣，當時的內心是鬱結，不曉得怎樣去解決，並表示：「可能係都市人嘅通病，喺香港生活嘅節奏太快，未有時間停低消化，心裏面嘅鬱結未有時間去疏離。」

講到迷惘時期，她憶述：「當時攞新人獎之後就好迷惘，因為我覺得呢個獎好犀利，更加令我覺得之後要點，點樣做先超越到上年做過嘅嘢，有好多無形嘅壓力係自己俾自己。」她指自己的壓力是入行第二年深知道自己未去到女歌手的位置，但已經過了新人階段而感到迷失，並透露：「嗰陣壓力好大，過咗新人年光環會消失，好明顯感受到，對於觀眾新鮮感又冇咗，佢哋會點樣睇我，會諗好多呢啲嘢！」提到當時在叱咤領獎的表現，是否很緊張，她表示：「會，對於我嚟講有好大嘅衝擊，喺叱咤明顯知道自己表現得唔好，唔係自己平常嘅水平，喺嗰個位係更加焦急，我知道自己唔係咁樣，我想即刻話俾大家知我唔係咁衰，唔係唱得咁渣！」

雲浩影於《叱咤2022》奪下「叱咤樂壇生力軍女歌手」女獎。（IG圖片）

雲浩影指心情如同歌名《無以名狀的痛 》一樣，當時的內心是鬱結，不曉得怎樣去解決。（讀者提供）

自爆最大尺度

雲浩影在《無以名狀的痛 》的MV中刮痧時以性感大露示人，會否擔心尺度過大，她回應：「我自己就唔擔心，首先導演令我好安心，當初佢講話MV要大露背，有少少驚，但去到現場就唔驚，大家都好保護我，所以冇走光嘅機會。」至於是否最大的尺度，她表示：「露背我唔覺得好大尺度，我覺得唔算，因為其實我喺巴黎時裝周，我直程係真空，所以我覺得成件事靚就OK！」

雲浩影在《無以名狀的痛 》的MV中刮痧時以性感大露示人。（影片截圖）

雲浩影上年獲邀遠赴法國巴黎，出席日本時尚設計品牌ISSEY MIYAKE的2023/24秋冬系列時裝騷。

新碟《INTRODUCTION to PAIN》 曲目：

1.《自發性神經反應》

2.《Too Good To Be __》

3.《無以名狀的痛》

4.《放下放不下》

5.《回憶半分鐘》

6.《To Let A Good Thing Die》

場地提供：香港康得思酒店

Makeup: Kineks Ho

Hair: Wing Wong (The attic)

Stylist: Matthew Chan

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