陳淑芬．星星相識 50 年紀念展盛大舉行 張國榮展品超過100件

「陳淑芬．星星相識 50 年．紀念展」今日假澳門倫敦人舉行盛大的開幕儀式，主辦單位「天星娛樂」宣布紀念展於 2024 年 3 月 21 日至 5 月 19 日假澳門倫敦人 4 樓敦煌宴會廳舉行，觀眾可以免費入場參觀。出席開幕典禮的主禮嘉賓包括策展人陳淑芬女士、殿堂級美術及形象指導張叔平先生、著名攝影大師夏永康先生、中聯辦宣文部副部長殷汝濤先生、社會文化司顧問羅灝芝女士、文化局局長梁惠敏女士、教育及青年發展局代副局長陳旭偉先生、旅遊局傳播及對外關係廳廳長劉鳳池女士、貿促局會展發展及活動推廣廳代高級經理陳啓銘先生、金沙中國總裁王英偉博士、亞太現場演出行業協會代表謝嘉豪先生以及一眾政商界代表出席盛典，場面熱鬧。

「天星娛樂」總裁兼資深製作人陳淑芬女士（陳太）自 1973 年加入演出娛樂行業以來，一直在音樂、經紀人、版權、演唱會和音樂劇等多個領域做出卓越貢獻，至今50年以來見證和推動香港整個演藝行業的進步及興旺，其優異成績得到來自各方的認可，屢獲殊榮。是次展覽與大家一起分享回顧她入行 50 年的經歷，包括曾參與製作的演出項目，以及半世紀以來香港流行音樂文化及演唱會進程。

展出「哥哥」超過 100 件珍藏品

陳淑芬女士稱：「「哥哥」張國榮在我的演藝生涯佔有一個很重要的位置，今次紀念展得到唐鶴德先生借出更多「哥哥」的珍藏品，所以特別騰出一個較大的空間去展示這批無價寶，屆時單是「哥哥」的展品已超過 100 件。我在紀念展入面亦開了個期間限定的 Leslie Café，希望兌現「哥哥」張國榮在1989年「告別樂壇演唱會」尾場時許下的承諾。各位「哥」迷憑當年演唱會的票尾可以到來換取一杯特別版咖啡。」。

除此之外，紀念展還會展出許多珍貴照片和演出片段、80 及 90 年代的黑膠唱片、《風雲音樂劇》的舞台服飾、歷年的演唱會海報，當中更有不少是從未曝光的合照、珍藏簽名版、工作證、場刊及紀念冊等，所有展品共 800 多件，也會展示演出團隊的深情感言，屆時進場參觀者可了解演出台前幕後業者的心聲。