拉闊｜馮允謙對跳舞信心大增　Jeremy香噴噴獲Gin Lee揀做老公

Jeremy與Gin Lee跳《半》時，不時撫摸對方。（陳順禎攝）

李幸倪(Gin Lee)、馮允謙(Jay Fung)、梁業(Fatboy)及李駿傑(Jeremy)為《拉闊音樂會 LAVA 》演出，四位主角以《BELIEVER》為音樂會揭開序幕，隨後再以《IDK》、《Phat N Fresh》、《Fever》以及《人場人士注意》施展舞技，。其後肥仔與Jeremy 挑戰Anson Lo嘅《ON》， Jay Fung變身bad boy，同肥仔大跳《CLOSER》，令觀眾十分驚喜。

音樂會上除有cross over之外，Jeremy與Jay Fung亦首次唱新歌《唯美本尊》、《Jay Fung儀態訓練學院》。

音樂會尾段，肥仔透露Jeremy綵排時不時與Gin Lee保持安全距離，因此估Jeremy唔鍾意Gin Lee，Jeremy即時否認表示︰「唔係！唔係！咁樣有新聞出嚟啦！總之I love you！」肥仔又話今次應該係拉闊史上跳舞最多一次，Jay Fung話自己對跳舞信心大增，可考慮下次開騷再跳。

+ 3

完騷後，四位一齊接受訪問，花姐又再以記者身份客串，問Gin Lee如果要將三位安排不同身份，包括是老公、情夫及仔，Gin Lee逐一分析，並透露每次綵排時，Jeremy都香噴噴到場，Jeremy解釋因為有用香水及洗衣用品也帶有香味。Gin Lee說︰「他的氣味令我覺得很有安全感，而且我覺得他的衣服很乾淨，真的很多謝你。」

Jeremy為Edan平反。（陳順禎攝）

提到與Gin Lee揭彩排時保持距離，Jeremy解釋因為太多動作很親密，所以比較含蓄，但花姐鼓勵他要「狼死」，最終達標，落台後獲花姐大讚「終於見到你識溝女！」Jermey月初完成音樂會後，即飛與兄弟飛英國巡演，完成後又馬上趕返香港排練拉闊，連shoppinig時間都無，他表示一直都十分值得。而講到Jer 被爆撩女，他即為Edan平反。「我講句公道說話，Edan真係好慘，大家唔好再賴佢，係咪佢我真係唔知（教壞），雖然佢⋯⋯。」問到肥仔點睇事件，他即表示：「其實係我教佢⋯我捱義氣食咗佢。我嚟緊會繼續教佢跳舞，希望佢專注啲。」