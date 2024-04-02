張國榮21周年｜全球500粉絲相偕寶福山　陳淑芬獻花多國語言祭奠

昨日（4月1日）是「哥哥」張國榮離世二十一周年，陳淑芬（陳太）與兒子陳家豪一早便到達寶福山，聯同「哥哥」生前好友連炎輝、前助手Kenneth、以及近五百位來自香港、內地、日本、韓國、馬來西亞及澳洲等地的「哥」迷一同在寶福山為「哥哥」送上祝福。陳太特意準備了漂亮的花飾和「哥哥」喜愛的食品送給「哥哥」，同時亦特別印製了「哥哥」明信片送給「哥」迷，感謝大家遠道而來和對「哥哥」永恒的愛。

離開寶福山後，陳太隨即趕赴澳門，出席《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》舉行的連串4月1日特別活動，包括：《霸王別姬》電影放映會、《繼續寵愛．二十年．音樂會》放映會及《繼續寵愛．二十一年》悼念儀式，讓「哥」迷們可分享「哥哥」的經典作品和大家對他的懷念。紀念展內「哥」迷絡繹不絕，大家都很感謝陳太對「哥哥」及「哥」迷的心意，拉著陳太簽名合照留念。下午6時43分，陳太和「哥」迷們進行了一分鐘的默哀儀式，然後一起舉起手機燈光，和螢幕上的「哥哥」高唱「共同渡過」，紀念大家共同渡過「哥哥」離開21周年的4月1日，告訴「哥哥」大家都沒有忘記他，依然繼續寵愛張國榮。

今年是陳太入行五十周年，陳太不惜工本籌備了《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》，希望透過今次展覽分享她在演出行業的點滴，同時亦能成為歷史見證，讓公眾見證華人演藝發展及輝煌的歷程。張國榮在陳太的事業里程和香港演藝發展都佔有一個很重要的位置，所以今次紀念展設有一個較大的空間去展示張國榮的演藝作品，而自開展以來，除了港澳「哥」迷外，內地和海外的「哥」迷都專程前往參觀，大家參觀過後，都對豐富的展品和展場的設計讚嘆不已，同時亦十分感謝陳太把「哥哥」的動人風采再度展現出來。《陳淑芬．星星相識50年．紀念展》於2024 年 3 月 21 日至 5 月 19 日假澳門倫敦人 4 樓敦煌宴會廳舉行（逢星期二休館），觀眾可以免費入場參觀。