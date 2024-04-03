歌神尾場演唱會加碼兩度向張國榮致敬 梁詠琪擔任特別嘉賓

最後一場「許冠傑最緊要好玩演唱會 2024」已於昨 天(1 日)晚上在紅館圓滿完成，尾場氣氛更加熱烈，繼續全場爆滿。Sam 以自彈自唱聞名，與結他仿佛融為一體，這次演唱會的舞台設計正正是以結他為藍本，Sam 站在結他形狀的舞台上表演，為觀眾帶來獨特而難忘的視聽體驗。

向張國榮致敬 「夜闌靜問哥哥可感應」

Sam 昨晚 (1 日)在唱完《做個自由人》後說:「今天是 4 月 1 號，這 21 年來每 逢到這一天，我便會想起一個好朋友，我也很掛念他，大家知道是誰嗎?」不 少觀眾大叫:「Leslie!」Sam 接着說:「就是『哥哥』張國榮!大家記得嗎? 所以我今晚特別選了一首他的歌送給他，希望他在天國也可以聽到，這首歌是 《有誰共鳴》。」在 Sam 獻唱此曲時，螢光幕上展示哥哥的照片。他又將歌曲 最後一句歌詞改為:「夜闌靜問哥哥可感應」，以歌聲向哥哥傳達思念之情。

梁詠琪擔任特別嘉賓

來到尾場，這晚的特別嘉賓是梁詠琪 (Gigi)，Sam 在介紹 Gigi 出場時說:「接 下來，今晚有一位特別嘉賓。她原本去年已答應來做我的嘉賓，但最終因為身體不適而未能到場。她是我最疼錫的契女，你們知道是誰嗎?她就是 Gigi 梁詠琪!」話畢，Gigi 便在觀眾的歡呼聲及掌聲下登場。Sam 接着說:「今晚我會和 她合唱一首英文歌《Somewhere Out There》。」

二人唱畢此曲後，Gigi 說:「我比較少唱英文歌，但我特別為今晚練習了這首 《Somewhere Out There》，因為我知道 Sam 你唱很多英文歌，大家也很喜歡聽你唱。」Sam 接着問全場觀眾 Gigi 是否唱得很好聽?他又問 Gigi:「不如我們 再唱一首中文歌」，Gigi 說:「我喜歡你很多中文歌，慢歌和輕快歌也喜歡，不如今晚我們唱《夜半輕思語》，好不好?」其後，Sam 便牽着 Gigi 的手，和她 繞場再度合唱。他們邊唱，邊走近歌迷，與他們握手互動。Gigi 說看到大家很 感動。在唱完此曲後，她表示很高興，今晚終於能夠參與 Sam 的演唱會，並約定觀眾下次有機會再見。

貼心滿足歌迷 兩度 Encore 唱至翌日凌晨

接下來就到每晚觀眾最喜歡的點歌環節。由於昨晚是尾場，貼心的 Sam 盡量滿 足歌迷的願望，一首接一首，大唱多首金曲，現場觀眾聽出耳油。在唱完《這一曲送給你》後，他感性說:「多謝大家! 今晚之後，不知何時再能夠見面。希望大家再給我聽一次最熱烈的掌聲!」現場觀眾歡呼聲震耳，Sam 接着說: 「以下這首歌真的代表了我的心聲。是因為大家的熱情，我才能站在舞台上， 因此接下來，將這一首《珍惜》送給大家。」Sam 唱完此曲，在再度繞場一周向觀眾致意後，懷着依依不捨的心情，離開舞 台。亦為一連三晚的「許冠傑最緊要好玩演唱會 2024」畫上完美句號。

鄭丹瑞拍片 代歌神及主辦單位 感激歌迷支持

「旦哥」鄭丹瑞於「健康‧旦」YouTube 頻道發布的影片現身，再次感激一班愛 錫許冠傑及「健康‧旦」的觀眾熱情的支持，來到紅館現場。除了現場的觀眾， 旦哥也感謝來自全球各地的歌迷給 Sam 的打氣留言，並指希望在不久的將來， 能讓 Sam 再度在舞台上和大家見面。