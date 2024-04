電音介紹｜英國電子音樂Drum & Bass的前世今生

雖然在一月的專欄時,曾預計2024年備受矚目的電子音樂類型會是UK Garage。然而,近來的一些跡象顯示,它的同鄉Drum & Bass正迎頭趕上。早前3月初的全英音樂獎(Brit Awards),英國Drum & Bass組合Chase & Status奪得最佳製作人獎。到3月尾在美國邁亞密舉行的年度EDM盛事Ultra Music Festival, EDM巨星例如Martin Garrix和Afrojack都先後在主舞台播放Drum & Bass,前者挑選了由Arcando為Alok、The Chainsmokers和Mae Stephens的《Jungle》製作的Remix,後者的Drum & Bass更是一首原創未曝光的ID,令不少粉絲感到既驚訝又驚喜。

英國的電子音樂代表Drum & Bass

源自90年代英國的Drum & Bass是其中一個非常龐大的電子音樂體系,其子分類多不勝數,只是一直被視作較地下的電子音樂。其實Drum & Bass的受眾絕對不少,除了各種Rave,亦有如Let It Roll等歷史悠久的Drum & Bass大型音樂節。

Let It Roll音樂節專注於Drum & Bass音樂,前身是始於2002年布拉格夜店的活動。直至2008年首次移師戶外,吸引接近3000人。2015年開始,布拉格一個前空軍基地Milovice Airport便成為每年Let It Roll音樂節的表演場地。

只是當一首Drum & Bass在EDM音樂節被播放,意義就有點不一樣,猶如萬綠叢中的一點紅,為EDM觀眾帶來意料之外的音樂外,亦是主流DJ們對Drum & Bass的認可,甚至可能會在主流電子音樂帶起一股不知會推持多久的風潮。這個現象是否一件好事可能較主觀,但無可否認的是音樂從來都是相互影響和演變,正如Drum & Bass的歷史。

Drum & Bass在聲音上的辨識度很高,憑著其鼓組節奏和低音的特色便能理解,速度一般在150至180 BPM。現時Drum & Bass仍然是英國電子音樂中的一大分類,其豐富的子分類例如Liquid Funk、Jump-up等亦在不斷進化。要理解Drum & Bass的由來,不得不從它的血脈入手,包括Breakbeat Hardcore及Jungle。

Drum & Bass的祖先之一Breakbeat Hardcore

80年代英國的Rave文化盛行,尤其是對House、Techno等音樂的熱愛,讓這些電子音樂充斥夜店及私人派對。同時,DJ啟發自美國Hip Hop的取樣文化,開始進行各種實驗,把不同音樂混合在一起。其中一個代表單位,便是從組合發展成同名音樂廠牌,創立於1988年的Shut Up & Dance。在他們1992年的《Raving I’m Raving》中,便能聽到Acid House和Breakbeat的融合,這正是Breakbeat Hardcore音樂的例子之一。

要了解這個體系的音樂,「Break」是一個重要的概念,可追溯至60年代的Funk音樂。在歌曲的中段,大部份樂器稍作休息,剩餘鼓手演奏數個小節,那段純鼓節奏便被稱為Break。云云Breaks中,最著名、被取樣最多的便是The Winstons在1969年的歌曲《Amen, Brother》中第1分26秒的小節,被稱為「Amen Break」。

美國Hip Hop DJ早已明暸這些Breaks的威力,取樣歌曲的碎拍不斷循環成為拍子基礎,成為Break beat,讓MC有空間說唱或是讓舞者隨節奏跳舞,因此有一種說法指這是breakdance中break的由來。英國DJ便將House與Break beat混合,提高音樂的速度,成就了Breakbeat Hardcore。

深受牙買加音樂影響的Jungle

直至90年代,Breakbeat Hardcore逐漸演變出Jungle,歌曲中House的影響力變少,取而代之更受牙買加的Reggae所影響。說到英國與牙買加的關係,二戰後英國鼓勵移民入境,幫助國家發展,令不少牙買加人來到英國。這批移民不但為英國帶來勞動力,更將牙買加的音樂例如Reggae及其文化Soundsystem傳入英國。Rebel MC及Ragga Twins等先驅將牙買加的元素融入Breakbeat Hardcore,透過Dub的概念,強化bassline,造就Jungle的誕生。

在Jungle誕生前,Rebel MC已在80年代末與友人組成Double Trouble,作品以融合Hip Hop和House的Hip House為主。他的第二張專輯《Black Meaning Good》滲進更多Reggae和Breakbeat的元素,成為Jungle的雛形。

Jungle一字源自Junglist,意指牙買加West Kingston地區的人。Rebel MC被喻為最早取樣Reggae歌曲中帶有「Junglist」這個字的人,人們便開始稱這種音樂為Jungle。另外兩位傳奇DJ Fabio和Grooverider在90年代初活躍於倫敦夜店Rage,他們亦是Jungle音樂的重要推手,在加速Breakbeat的基礎上取樣Reggae音樂,形成當時一種嶄新的聲音。

Fabio(左)和Grooverider(右)相識於英國Brixton的夜店Mendoza。在Jungle的名字出現前,二人已逐漸建立自己的風格。從Acid House到Techno,不斷尋找未被發掘的音樂,大膽實驗和混搭各種類型,一步步形成世界認知的Jungle以至Drum & Bass風格。

一種音樂的地位得以更上一層樓,全靠它在主流商業的成功。M-Beat和General Levy在1994年的單曲《Incredible》登上英國單曲榜,成為第一首進入頭十的Jungle音樂,他們更獲邀在英國著名電視音樂節目「Top of the Pops」亮相。另一首由ShyFX和UK Apachi合作的《Original Nuttah》亦在1994年面世,同樣登上英國單曲榜,為Jungle打開主流世界之門。這兩首作品亦充分展現牙買加的Toasting文化和美國Hip Hop的說唱文化如何融入英倫的電子音樂。

成為代罪羔羊的Jungle

1994至1995年之間,Jungle在英國進入全盛時期,Rave的人數可以達到1萬至2萬。然而,當市場擴大變得有利可圖,各個單位展開競爭,更包括販毒者。除了毒品肆虐,暴力事件亦常發生,媒體開始報導這些負面現象,並將原因歸咎於Jungle音樂及其派對,令但凡有與Jungle有關的活動,變得難以尋找場地。

這種將社會、民生問題直接歸咎於某種音樂的做法,絕不罕見。70年代美國的Disco曾經歷過一次,主張Rock n Roll的白人群起而攻之,令擁有濃烈黑人同志文化的Disco被打擊。同樣地,Jungle的牙買加背景令它成為英國在90年代的黑人音樂代表之一。

英國的DJ及製作人眼見自己一手推動的音樂演變成如斯田地,無法坐視不理。於事有部份音樂人決定召開會議,商討Jungle該何去何從。

其中一派主張改頭換面,將聲譽受損的Jungle改稱Drum & Bass。隨著意見的分歧,音樂風格亦起了變化。轉投Drum & Bass擁抱的音樂人開始在歌曲中去除Reggae的元素,更著重鼓與低音,聲音更趨深沉,彷彿反映著英國電子音樂圈的黑暗時期。但有危就有機,Jungle的混沌時期催生了Drum & Bass的出現,兩者互相影響和發展。

Drum & Bass成為Jungle的出路

有說法指「Drum & Bass」在70年代代表著Dub版本的Reggae音樂,去除了人聲集中在樂器本身。而80年代末至90年代初,英國一些地下電台已用上Drum & Bass去代表當時一些有別於Jungle的音樂。因此在上述提及90年代中期的分水嶺,Drum & Bass便開始在英國被廣泛使用。

90 年代中期正值轉變期,一些音樂作品和單位的影響力逐漸浮現,令Drum & Bass步入百花齊放的階段。Drum & Bass知名音樂廠牌Metalheadz在1994年誕生,由Kemistry & Storm和Goldie創立。在Metalheadz出現前,Goldie已在Harcore/Jungle廠牌Reinforced Records以Rufige Kru名義推出過知名作品《Terminator》。

在Reinforced的時光,讓Goldie認識到例如Doc Scott等音樂人,更理解到音樂、藝術自主與自由的價值,將這種精神延續到Metalheadz中。Goldie在1995年的專輯《Timeless》正如其名字,成為Drum & Bass界的永恆經典。專輯第一首點題歌曲《Timeless》,結合《Inner City Life》、《Pressure》和《Jah》三個段落,長達20分鐘。

這張專輯珍貴之處在於Goldie沒有為迎合主流而妥協,秉持自己的創作理念,同時卻得到主流界別的垂青。專輯不但登上英國專輯榜,亦被選為《1001 Albums You Must Hear Before You Die》的專輯之一。整個電子音樂圈無論上述有否被提及的DJ、製作人、音樂廠牌、Rave主辦,都在一步步建立Drum & Bass的社群。很多英國電子音樂人回憶1996年是Drum & Bass重要的一年,一個真正崛起的年份,成就一個猶如紅酒年份的「Summer of 96」。

期待2024年的Drum & Bass

從牙買加到英國,從Funk到Drum & Bass,音樂類型的誕生與歷史和社會演變總是密不可分。直至今天,Drum & Bass已產生更多類型的分支,迎合不同樂迷的口味。但無論聲音、技術如何改變,傳統的品牌例如Metalheadz仍然屹立不倒,先驅者們繼續將他們的熱情和經驗注入音樂,提供最好的質素。

音樂如潮流,正如一月專欄所介紹的UK Garage一樣,Drum & Bass仍在不斷演變,且看這個有30多年歷史的音樂類型,在今年多次登上EDM音樂節主舞台後,在國際音樂市場又會產生什麼變化。同時,最近本地主流音樂已滲入越來越多電子舞曲元素例如UK Garage和Jersey Club,說不定2024年香港主流樂壇會出現一首Drum & Bass廣東歌。

波盛激情推介:Drum & Bass音樂

Chase & Status – Mixed Emotions

gyrofield – Femme Fatale

Hans Zimmer, Delta Heavy – S.T.A.Y. (Delta Hevy Tribute)

Metrik – Immortal

Serum – Shredder