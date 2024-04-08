許廷鏗與Fans電車派對 自認「老餅」出實體唱片：都幾貴吓！

許廷鏗日前舉辦新歌試聽會及簽名會，由中午2點簽到晚上九時，Fans沿途各站上車見偶像，Alfred簽名都簽到手軟：「電車做新歌試聽會及簽名會，我之前好忍手唔幫Fans簽名，因為想等到今日先簽名，可以喺電車度同大家傾吓計，我同歌迷之間似朋友多啲，佢地已經唔會簽叫，所以呢日都會以親民為主。」

Alfred新歌《多多指教》推出在即，亦宣佈即將海外宣傳：「廣東話有時頗限制，但如果令其他地方了解多啲廣東話，呢個講法有啲偉大，但最想自己嘅音樂去到唔同嘅地方。」呢日雖然舉行「簽名會」，但中途發生「哈碌」情況：「我本來準備咗十幾枝簽名筆，不過呢一刻應該仲喺我張床度！簽名會唔記得帶筆真係癲咗線，好彩我有個美麗嘅Fans借咗枝筆比我，應該都頂到兩站嘅，不過都叫同事幫手去撲筆。」

許廷鏗笑言自己與Fans沒距離，仲話自己不時「周圍去」，希望與大家貼近：「希望用自己嘅影響力比其他人聽到，所以好多時作品源自Fans嘅DM，成為創作嘅養份。而出碟係因為自己『老餅』、『老派』，想要有實物喺手，我都當唱片係自己嘅卡片，不過張卡片嘅製作費好貴，只要有人買同想我簽名，所以都會製作。」佢就話同贊助品牌熟絡，碰巧對方電車有空檔，Alfred即時借用舉行互動簽名會，仲話有機會巡唱，叫歌迷跟住一齊出Trip。