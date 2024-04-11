Aska 張馳豪 2024 年新嘗試 新歌 Dirty Rhythm 可以去到有幾盡

為了帶給聽眾新口味，Aska 張馳豪跳出自己一直以來的乖乖仔形象，他先在音樂創作上嘗試創新，挑戰快歌；及後在造型上跳出舒適區，把身型操到爆肌，展示男仕性感的一面；最後他日夜排舞、在鏡頭前展現最不羈的第一次，於MV 的 3分鐘中充分破『格』演出。

為了鼓勵 Aska 的破格表演以及為他打氣，他的粉絲們在旺角銀行中心當眼處位置，以他的性感型仔爆肌照為主題，安排了大型應援廣告牌以作支持。粉絲們更相約日前一起和應援牌來個大合照以作留念。Aska 知悉粉絲們的心意後，他說就算有多忙也要安排時間到旺角現埸，送回驚喜給粉絲，跟他們和廣告牌打兼大合照。周六中午時份原本仍在下雨，但之後便天公造美，讓 Aska 可以把親臨旺角現場這份驚喜送給支持他的歌迷，而途人看到 Aska 也紛紛拿出手機對他拍攝，場面非常熱鬧。

今次 Aska 的新歌名為 Dirty Rythmn，是他再次跟 T-Ma 合作寫曲，更和 T-Rexx一起填詞，也是他第一次嘗試快歌創作，他不單止在音樂空間上擴闊了思維，他什至乎解開了自己的胸襟，邊唱邊跳增加了不少肺容量。跳舞對 Aska 來說完全是個非常大的挑戰，他一直都是喜歡獨自彈結他，怕羞的他要跟舞蹈員一起排舞步、一起跳舞，在學習跳舞時既要緊記舞步、又要在鏡頭前顯露自信的表情，對平時非常宅男的他，這個過程絕對是一個極大挑戰今次的新嘗試爆肌造型，也是 Aska 爭扎了很久的課題，因為這始終跟運動只是單純為了操的出發點不一樣，而是為了配合新歌的旋律及歌詞，所以當他跟創作人及公司討論過後，大家都認為不妨試試新意思，相信 Aska 必能令樂迷們感受到男人的獨特 Sexy，也可展示出不一樣的 Aska。Aska 表示為了拍攝這支 MV及海報，他要把身型操得更 FIT，每天要勤奮健身外，飲食上都要很講究，但到底是有多講究？那請大家留意 Aska 的 Social Media，他稍後便會跟大家一起分享，他也不忘先向他的粉絲們派發小福利，有興趣的朋友都可以來看看。 ‎