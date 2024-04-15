洪嘉豪演唱會｜自責頭場唱得唔好喊足三首歌　軒公做嘉賓仲送厚禮

洪嘉豪（Kaho）的演唱會《洪嘉豪 Kaho Live 2024》昨晚（14 日）來到尾場，張敬軒（軒公）現身做嘉賓，並且送上大禮，為他報讀了美國知名音樂學院 Berklee College of Music 一年的音樂線上課程，令洪嘉豪又驚又喜，坦言會努力去修讀，不會令軒公失望。

張敬軒現身做尾場嘉賓。

洪嘉豪（Kaho）的演唱會《洪嘉豪 Kaho Live 2024》昨晚（14 日）來到尾場。

昨晚演唱會來到尾場， 洪嘉豪經過第一場的經驗，第二場狀態大勇，全晚表現非常精彩，又跳又唱還跟歌迷互動，氣氛是由一開場已經high爆。當軒公升上舞台出現時，更把全場氣氛推上最高潮，叫喊聲炸爆紅館，兩人合唱了《青春告別式》 及《 逆時車站》之後互相擁抱， 洪嘉豪向軒公表示：「軒哥，我真係好多謝你，做人嘅嘢，講得出做得到，上次我話我上到紅館我會請返你，我做到啦！」軒公 :「 我從來冇質疑過！」全場即報以熱烈歡呼及掌聲。

軒公升上舞台出現時，更把全場氣氛推上最高潮，叫喊聲炸爆紅館。

洪嘉豪又跳又唱還跟歌迷互動，氣氛是由一開場已經high爆。

軒公向大家表示，由細睇到洪嘉豪大，剛在台下看著對方演出，人生第一次感覺由細見到大的小孩子，真的長大了：「嗰個放咗學嘅波牛，來搵佢媽咪（軒公前經理人）等收工，同我一齊食飯嘅佢，今晚已經係男神一樣。今日仲同我講話自己好驚好震，但一升上台佢就已經Prince Charming 咁啦，係咪？」全場報以熱烈歡呼認同聲音。

軒公向大家表示，由細睇到 Kaho大。

軒公又話：「唔知幾時開始，去紅館做嘉賓，呢幾年興送禮，今日我都帶咗份禮物嚟，既然你成日話我似你哥哥，做哥哥就梗係要供書教學，所以我幫你安排咗個學位！」此語一出，不單洪嘉豪嘩然，全場亦跟著嘩嘩聲。軒公繼續道：「喺我人生之中，我覺得最大最大遺憾係我冇好好讀書，讀唔到大學或者一啲我鐘意嘅藝術課程、平面設計呀咁，所以我幫你報讀咗... 呢間學院嘅online課程！全場即報以大笑及掌聲歡呼， 軒公: 「我從來冇諗過呢個係笑位....哈哈，呢件係真事嚟㗎！」你哋唔好笑，我好認真㗎，呢個課程係有証書㗎！上堂時間係2024年秋天！亦都唔會擔誤到你幕前工作，因為上堂時間係美國時間，香港凌晨！」然後把報讀課程的報名認證文件給洪嘉豪看，又說：「你睇下個銀碼，係咪似八位數字....」洪嘉豪及全場都即時嘩嘩聲，軒公就笑道：「唔係 ，我blur咗個報讀價錢啦，我一共同你報左五個課程，全個證書上堂上到 2025年冬天。你望下我用咗個咩名幫你註冊埋學校個網站？」洪嘉豪望著讀出來 :「 kaho study great great great …」，軒公即時笑道：「你做咩讀晒出嚟，一陣比佢哋炸爆你個email 啦！佢真係好天真架！」繼而全場大笑，他再叫洪嘉豪：「你睇下我幫你set咗個咩 password先.... 都係有意嘅....你讀出嚟....」洪嘉豪今次學乖了笑道：「我唔讀出嚟啦！password喎.....」軒公：「怕咩，password你可以自己再改嘛。」洪嘉豪對著軒公笑道: 「我依家一講完，就即刻俾人改咗啦，你真係天真呀你！軒哥！」引爆全場笑彈。

軒公都帶咗份禮物嚟送畀Kaho 。

洪嘉豪及後認真向軒公感謝及承諾：「我會好好讀書，祝我學業進步！」又反問軒公，讀完有冇畢業帽？軒公就話：「呢個課程同真係去大學返學係一樣，甚至讀嘅嘢比去波士頓讀更多，你讀哂嘅頂畢業帽，我送俾你！」全場又即報以熱烈歡呼聲。之後，軒公獨唱了《 隱形遊樂場》才返回觀眾席繼續欣賞洪嘉豪的演出。

軒公獨唱了《 隱形遊樂場》才返回觀眾席繼續欣賞Kaho的演出。

此外，昨晚洪嘉豪與戰車一同升台唱《黑玻璃》，唱到大半，突然情緒失守大哭，而且一直喊足三首歌才識停，歌迷更是貼心，見他喊到唱不到，馬上全場助他大合唱，場面感人。事後他於台上向觀眾解釋：「頭先個哭泣，你哋唔明，我要講下， 其實噚晚第一場，大家睇片可能覺得冇乜嘢，但係我覺得自己做得好差好差， 去到《黑玻璃》之後，我簡直係唔想再唱，唔想再上台， 但係今日我覺得自己唱得好好，點解噚日我會咁，好激氣。

Kaho與戰車一同升台唱《黑玻璃》，唱到大半，突然情緒失守大哭，而且一直喊足三首歌才識停。

第二，點解我寫咁多歌，《黑玻璃》會咁紅？我唔知咩運氣，令我出到呢首歌又再接紅館演唱會、我想要架車上台，又俾我做到.....我想講今晚《黑玻璃》我想好好哋唱，但係我真係忍唔住....噚晚我返到屋企，我同阿媽講，個個都叫我 enjoy，但係我冇一刻enjoy到！我好失望，成個騷唔知自己做緊乜嘢，我媽同我講：『Enjoy？你返緊工呀！』所以我真係要好多謝我屋企人，我父母，我細佬。」昨晚因為觀眾熱情，洪嘉豪一共encore兩次，為滿足歌迷訴求，他終於唱了《自問自答》和自己改詞惡搞的《 黑司機》，令歌迷興奮萬分最後欲罷不能，又再一次出來跟歌迷一齊大合唱《主角光環》演唱會才結束。

為滿足歌迷訴求，他終於唱了《自問自答》和自己改詞惡搞的《 黑司機》。

又再一次出來跟歌迷一齊大合唱《主角光環》演唱會才結束。

昨晚不少圈中好友也有前來捧 Kaho場，繼有 : MC 張天賦、周柏豪、Dear Jane 、Gareth.T、Kiri T 、Nancy Kwai、張蔓姿、Zpecial、moon tang、Byejack、 陳健安、Serrini 、Fatboy、Marf、Ka Ying、細貓、Gordon Flanders、姚卓菲Chantel、Beanies 、阿Gi 樊沛珈、米媽及Mic 周卓盈等等。