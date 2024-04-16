林曉峰首次個人音樂會被全場爆滿嚇襯：覺得好唔真實

夢想成為歌手的林曉峰（阿Lo），終於圓夢舉行首個個人「林曉峰想你的FENG吹到了」巡迴音樂會，上周六（13日）在廣州太空間舉行。阿Lo 的家姐林珊珊帶埋兩個女兒西瓜和野人、好友金剛和梁琤等捧場，「獎門人」曾志偉和阮兆祥等分別送果籃打氣，全場兩層的企位和座位都爆滿，反應熱列。

好友金剛來捧場。

阿Lo 的家姐林珊珊帶埋兩個女兒西瓜和野人。

阿Lo唱足兩個半小時，期間與歌迷互動送禮物和大合照，非常熱鬧。完騷後歌迷不散場，大叫encore，他再出場唱《海闊天空》，台下歌迷揮動手燈和自製旗幟跟住大合唱，阿Lo感動到眼濕濕，他說：「望到台下每個眼神都好真摯，無嫌我唱得唔夠好，有時仲會甩歌詞，感謝佢哋無償地去支持我，好感謝佢哋！」

台下歌迷揮動手燈和自製旗幟跟住大合唱。

音樂會晚上八時準時開場，歌迷不斷大叫「林曉峰，開工啦！」阿Lo穿著香港設計師Koyo William為他設計，呼應音樂會主題「四季」的西裝及3D打印的飾物出場，全場尖叫。他唱出自己填詞的作品《曾被遺忘的人》、《演員》、《盼你此刻奔向我》、《無名之輩》和《追》打頭陣。他表示今次演唱會以「四季」為主題，他的人生由熱情的夏季開始，這些歌曲都代表他的「第一次」，他入行第一個工作是《演員》，然後第一次在錄音室試音唱《盼你此刻奔向我》，而《追》就是他第一次拍電影《金枝玉葉》的主題曲。後來事業走到樽頸位，仿如踏入秋和冬季，他唱出《高山低谷》、《我們都是這樣長大的》和《一生何求》等歌曲為自己打氣。

音樂會以「四季」為主題。

阿Lo撐過去，把握機會再次踏上人生的春季。而開騷前，場外應援區讓歌迷寫下對阿Lo的說話，然後摺成紙飛機，當他在這部份唱到《一起衝一起闖》時飛上舞台，阿Lo表示好驚喜。他打開部份紙飛機讀出留言，有歌迷示愛、點唱、打氣等，被讀出留言的歌迷立即舉手尖叫，而阿Lo選了三位幸運歌迷送出禮物，接著他唱出首度發表的最新歌曲《四季人生》後完場。歌迷完場不散場，大叫encore，阿Lo換上大會tee再出場唱《友情歲月》並與全場大合照，最後阿Lo眼濕濕唱《海濶天空》，音樂會圓滿結束。

他打開部份紙飛機讀出留言。

之後阿Lo坦言感覺很夢幻，說：「覺得好唔真實啊！」最觸動他是一開場見到全場爆滿，他說：「嘩，真係有咁多人嚟睇！佢哋來自長春、上海、重慶、成都、深圳，亦有人從香港專程嚟，我唔識形容，當時一望出去嘅時候，心諗『點算呀』，即刻想退返入去，我驚會喊呀！有咁多朋友遠道而來嚟支持我，好感恩！」對於歌迷留言示愛，他說：「佢哋嘅愛好單純，鍾意我嘅歌，鍾意我喺台上同佢哋交流嘅感覺，我都好愛呢種感覺，所以希望以後多啲機會有呢啲愛啦！」又說：「第一次台上正式演唱自己嘅單曲《曾經被遺忘的人》和《四季人生》，一頭一尾，互相呼應，感覺好圓滿。一首係我寫自己嘅內心，另一首好似從外太空嘅眼望住我嘅經歷而寫嘅歌，呢首歌好適合遇到困惑時去品嘗，喺我第一次個人音樂會上分享呢兩首歌，感覺好奇妙！」