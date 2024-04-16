許靖韻廣州開騷由頭喊到尾　演出前陷自我懷疑怕Fans嫌悶冇人睇

許靖韻（Angela）2024巡迴音樂會第一場日前在廣州中山紀念堂舉行，全場爆滿。Angela全晚唱出27首歌，當中7首歌以鋼琴、木結他及電結他自彈自唱，施展混身解數落力演出。

許靖韻巡迴演唱會廣州站日前舉行。

許靖韻施展渾身解數，當中包括舞蹈。

另外亦不少得她最拿手的鋼琴自彈自唱。

這次Angela高度參與了整個音樂會的構思，開場第一首歌《K歌之王》便以鋼琴自彈自唱，演唱不久便哽咽起來，原來開場前Angela回憶起開Show前種種對自己的懷疑，「啱啱討論好rundown時自己對自己充滿懷疑，就係靠住大家嘅信念，去啦！練啦！又驚rundown悶，怕失望，怕冇人想睇。」各種問號和自我審查，直到上台的第一眼，看到滿座的燈海，便忍不住在第一首歌就哭了出來！除此之外，她同時又回想起早年參加女團選秀節目《創造101》的畫面，「我平時係極少喊，做show都好少喊，都唔知做咩今晚，但係我今晚唱呢首歌嘅時候，諗返起其實呢首歌畀咗好多嘢我。」

許靖韻平時不常哭，但今次開騷由第一首歌已經開始喊，說演出前陷入自我懷疑。

許靖韻又回想起早年參加女團選秀節目《創造101》的畫面。

去到演唱會第二部份，Angela拿着木結他自彈自唱時，再次憶起一路以來的奮鬥歷程，終於忍不住在台上爆喊。Angela表示這支mini木結他是她人生第一支買的結他，多年來一直陪伴着她，走過街頭busking、casting、上過不同舞台演出，「好耐之前，我直情孭咗佢返嚟廣州casting，所以今晚我會覺得，好想再彈呢一支木結他。」她坦言準備這個show期間十分緊張，中途又遇到很多挫折，被失望及沮喪的情緒包圍，「我唔知你哋而家會唔會都有經歷緊一個咁樣嘅階段，雖然我而家喊緊，但希望你哋今晚睇完呢個show可以帶到正能量畀你哋，因為我覺得就算你而家唔係主角，但係你哋都可以成為主角，因為你哋每一個都係主角。」

許靖韻帶著人生第一支買的木結他上台，她曾帶著這支結他去busking、casting以及不同舞台演出。

此外，她亦有彈電結他。

隨後她又分享開show前遇上一件窩心小故事，「早幾日去做宣傳嘅時候，我去咗地鐵站打卡，見到個妹妹，佢見到我好驚訝，佢好似認得我，但係佢又冇講嘢，我同事好好，問佢：『你使唔使影相？』佢話因為返學冇帶電話，我話唔緊要，佢就喺書包拎咗張我嘅即影即有相出嚟，佢竟然帶住返學！我覺得：『嘩！好sweet。』佢擺咗喺書包，話冇諗過今日會見到我。」原來小妺妺當日去了中山紀念堂，想感受一下這個場地、預想開show時的氣氛，「因為嚟唔到睇我嘅show，同埋佢想去買一啲我嘅應援物，因為佢覺得好靚。我覺得好窩心亦都好感動，我唔知佢今晚喺唔喺度，我希望佢大個之後可以嚟到睇我嘅音樂會，我亦都繼繼唱緊歌嘅話。」全場隨即報以熱烈掌聲。音樂會結束後，粉絲好評如潮，希望盡快公佈下一站巡迴音樂會的地點。

許靖韻在路上撞到一位小Fans，對方雖然冇帶手機不能合照，但竟然隨身攜帶她的即影即有，令她非常感動。