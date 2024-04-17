張學友北京回港前被粉絲包圍　有人追問一個問題令歌神勁尷尬

現年62歲的歌神張學友正忙於舉行《張學友60+巡迴演唱會》，日前（15日）學友完成北京站演唱會後，準備回港休息數天後再返北京繼續演出。有大批歌迷連日來在酒店停車場守候偶像，不過期間有粉絲連番追問張學友一個問題，令歌神面露尷尬，幸得有其他粉絲為他解圍。

張學友正忙於舉行《張學友60+巡迴演唱會》。（VCG）

學友狀態大勇。（VCG）

張學友上月已經開始北京站的演唱會，日前已經完成了地117場演唱會，打算回港小休數天後才返北京繼續演唱會。一向愛錫歌迷的學友離開北京時，看到歌迷在酒店停車場等候，學友立即與歌迷打招呼，非常貼地親民。不過突然有人問學友：「老大，我女兒需要我問你喜不喜歡她的禮物？」張學友聞言即說：「咩話？」歌迷再問學友是否喜歡女兒親手做的禮物，學友尷尬表示還沒用過。

學友看到歌迷在停車場等待自己，立即上前打招呼。（小紅書）

學友非常親民！（小紅書）

該歌迷還想繼續追問學友，幸得在場其他歌迷幫忙解圍，學友與其他歌迷揮手才上車離開。有網民看到片段後，都紛紛表示對於該歌迷的追問感到不解，更指學友過於誠實：「拜託不要讓他尷尬好嗎？」、「問這種問題的也是有問題」、「而且也不說是哪個禮物，幸虧學友真的是超好超有耐心的，真的無語」、「問的問題真是廢話，學友哪知道哪個是她的禮物。」