韓國音樂才子B.I首個香港演唱會 門票5月2日早上10 時正開售

主辦單位大名娛樂今日宣布，《B.I 2024 Tour HYPE UP in Hong Kong》將於2024年5月24日晚上，假九展 Star Hall 舉行。票價分為港幣$1680 (VIP)、$1480、$1180 和 $780 ，四種價格門票會於5月2日早上10 時正在 Hong Kong Ticketing 公開開售。而為了回饋粉絲的愛戴，B.I準備了豐富的粉絲福利，包括觀看綵排環節、歡送環節、簽名海報等等，詳情如下：

1.⁠ ⁠$1680 (VIP) : 觀看綵排、簽名專輯、High Touch 歡送、影團體合照、簽名版海報

2.⁠ ⁠$1480 : 觀看綵排、簽名專輯、影團體合照、簽名版海報

3.⁠ ⁠$1180 : 影團體合照、簽名版海報

以上部分福利將以限量名額型式提供，而所有購票入場觀眾均可獲取普通版海報。

韓國男團iKON出身的B.I（金韓彬）是一位出色的歌手、Rapper、唱作人及製作人，他獨特的音樂風格獲得了廣大樂迷喜愛。他創作的人氣歌曲有《Illa Illa》、《COSMOS》和《Be I》等，以及iKON時期的大熱歌曲《Love Scenario》。B.I於2022年開始擴展事業版圖，與美國大型經理人公司Wasserman簽約進軍歐美巿場，Wasserman旗下有聚多國際級音樂人，包括Ed Sheeran、Billie Eillish及Imagine Dragons，B.I還參與格林美國際巡迴演出。

B.I去年底推出專輯《Love or Loved (L.O.L)》，今年2月發行首張日文專輯《I’m home》，並宣布舉行全新一輪巡迴演唱會《 B.I 2024 Tour HYPE UP》，會於5月18日在首爾揭幕。今次香港站個唱，B.I不僅會獻唱新歌，還有他近年的人氣作品，令人期待。主辦單位表示：「這是B.I第一次來到香港開騷，必定能為ID（B.I粉絲稱號）們帶來精彩演出及驚喜！」