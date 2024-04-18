BOOM！怪物星人出道後人氣直竄 五月天阿信驚喜現身

全新創作女團「BOOM！怪物星人」出道後人氣直竄！受邀各大活動、音樂節演出、成為WeMo共享品牌宣傳大使、V-Tex 品牌年度代言人、入圍《2024hito流行音樂獎》最受歡迎組合肯定！「地球部長」真的來了！音樂總監五月天阿信驚喜現身台上 送上氣球作為祝賀，肯定怪物星人出道半年亮眼表現有目共睹 當場搞笑改編〈蚵仔麵線〉開口合唱〈大腸麵線〉另類限定版本

用音樂度過美好週日午後！4/14台北華山戶外大草原舉辦怪物星人音樂祭，祭出「酷黑」、「炙紅」Live雙現場，吸引上千名樂迷前來支持BOOM！怪物星人飆唱〈是不是又欠揍了〉、〈人生就是一場遊戲〉、〈ReBorn重生〉等專輯歌曲，Solo橋段獻唱〈蚵仔麵線〉、〈問你喲〉、〈Love Wins All〉、〈不完美不後悔〉樂迷坐草原陶醉聽歌氣氛超chill宣布重磅好消息：音樂祭再加碼5/11香港九龍、5/26台北西門、6/8新北新店、6/22高雄左營、7/7新北板橋、8/10台中西屯、8/24台北信義，共計7個城市巡迴演出！其他城市陸續增加中

全新創作女團「BOOM！怪物星人」出道後人氣直竄攀升，由溫妮WINNI、小V郁采真、小魏魏嘉瑩、琳誼Ring所組成，專輯作品在數位音樂平台表現亮眼，不僅受邀在各大活動、音樂節演出，也成為WeMo共享品牌宣傳大使、V-Tex 品牌年度代言人，4人音樂創作實力也獲得肯定，入圍了《2024hito流行音樂獎》最受歡迎組合肯定！擁有大批粉絲追隨支持，14日特別在台北華山戶外大草原舉辦怪物星人音樂祭，祭出：「酷黑」、「炙紅」Live雙現場演出，與粉絲們近距離見面、分享音樂作品，也為大家一一簽名，用好音樂陪伴大家度過美好的週日午後時光，現場吸引了上千名的樂迷朋友前來支持，再度見證4人的超高人氣。

怪物星人音樂祭從台中出發、一路到高雄、如今再唱回台北，4人一現身舞台就引來現場高分貝尖叫、現場飆唱〈是不是又欠揍了〉、〈年輕是一種罪〉、〈人生就是一場遊戲〉、〈ReBorn重生〉等專輯歌曲，各自橋段則獻唱〈蚵仔麵線〉、〈問你喲〉、〈Love Wins All〉、〈不完美不後悔〉，有的人站著陶醉搖擺，有的人席地坐在草原聆聽相當chill；中場時間邀來Ray黃霆睿擔任嘉賓演唱〈黑白切〉、〈我們〉；看到粉絲們滿滿的應援支持超級感動，怪物星人現場再宣布重磅好消息：音樂祭將再加碼舉辦7場！5/11香港九龍、5/26台北西門、6/8新北新店、6/22高雄左營、7/7新北板橋、8/10台中西屯、8/24台北信義，共計7個城市的巡迴演出，其他城市陸續增加中！

面對接下來新的場次啟動，溫妮則有新體悟，「挑戰讓更多人願意停下腳步聽我們唱歌，最大的收穫的是，看到很多小小粉絲都會一起跳怪星舞，覺得很感動」；琳誼期許：「看到了很多小怪物們，陪我們一起北中南跑來跑去，覺得很感動，也期待可以讓更多人聽到我們的作品。」小V直呼：「最大的收穫就是見到好多小怪物，和你們一起唱唱跳跳真的很開心，也期待接下來能繼續和你們見面。」小魏相當期待每一站的演出，「很喜歡面對面和大家唱歌的感覺，希望能去很多不同的地方，唱給更多的人聽」。

音樂祭裡除了團體演出，大家也有各自Solo獨秀橋段，對於新人的小V是越來越享受舞台，「個人的表演對我來說是較新的挑戰，沒有團員在身邊一起，當有小差錯時沒辦法互相carry了。雖然個人表演一開始會比較緊張，但隨著音樂祭幾場走下來也開始享受在其中了」。琳誼則有另類觀點：「團體演出時就像在做有氧運動，自己演出時就像在冥想。」溫妮開玩笑說：「最大的不同就是可以唱的比較少（笑）開玩笑的，是有團員更安心了！」

從成團以來，4人這些日子歷經不同的挑戰，被問及成長最多的領域？小V坦言：「更大的改變是開始加入舞蹈在表演裡面，以前從來沒有這樣跳過舞，真的是很大的突破，也會盡力精進舞技。」琳誼自認，「成長最多的應該就是體力變好了，肢體也比以前進步」。小魏也有相同看法。「應該就是跳舞的部分吧！成團後有了很多跳舞的機會，覺得很好玩」。

在天氣酷熱在戶外開唱，團員們貼心分享消暑的小撇步：小V提醒多補充水份、擦防曬霜避免曬傷，打趣說：「老話說心靜自然涼，但在怪物星人音樂祭可能很難做到啦。」小魏也呼籲：「多補充水份很重要！我的秘訣就是瘋狂喝水，真的太曬的話就找一些陰涼處休息一下。」琳誼則不忘為自己代言宣傳置入，要大家「多喝十六茶」。至於今年給自己的工作目標或是生活設定？溫妮喊話：「希望可以寫更多的歌～有新作品！並且找到生活與工作的平衡！」小魏則立下目標：今年希望不管是團還是個人都可以發行作品！

當日音樂祭最大驚喜就是在下半場時，迎來超大咖嘉賓助陣：五月天阿信帶著氣球無預警現身站台，正當4人專注在台上演唱時，意想不到阿信成為彩蛋嘉賓！身為音樂總監的他，也曾為了怪物星人MV出演「地球部長」跳起怪物星人手勢舞，這回部長破天荒來到現場為團員們打氣祝賀，引起全場粉絲驚呼連連。團員們看到阿信本尊現身台上，乖乖齊喊：「部長好！」問候。阿信表示：「來到現場很開心！」特別獻上「BOOM」英文造型的特殊氣球做為祝福賀禮！期許團員「跟氣球一樣，飛向更高的藍天」。

阿信化身主持人輪流訪問團員，讓民眾可以透過這個公開機會好好認識每一位團員，介紹溫妮像團體裡的主持人，笑說就像五月天裡面的瑪莎一樣。訪問琳誼時，阿信當場搞笑提議，要把成名曲〈蚵仔麵線〉改成〈大腸麵線〉，阿信現場更開了金口與她們共同合唱這個奇妙的「大腸」版本，唱完更笑稱這是「2024年女團最荒謬的畫面」。他宣告怪物星人未來將啟動更多的音樂祭場次，「謝謝大家謝謝你們！這裡的大家都是怪物星人第一批守衛軍」。趁勢宣告她們接下來將與戲劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」第二季合作主題曲、其他戲劇主題曲陸續洽談中，此外小魏與琳誼今年也會回歸個人推出音樂作品。

後台回覆：

阿信表示一直都很願意來打氣站台，今天活動有這個機會。

阿信稱讚四位是創作女團，很感動看到大家對她們的鼓勵支持，4位真的很不容易，都是以全職創作音樂人為主，這半年在舞蹈、默契上都有很大的進步。

阿信對表現給予好評：滿超越的想像的，五月天第一張發片只接了火鍋餃類廣告，怪物星人出道不到半年，接到了遊戲、共享摩托車、機能鞋子、服飾品牌，大大小小音樂節活動、很感謝大家的支持，她們會更努力的。