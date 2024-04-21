P1X3L演唱會｜等足3年終於開騷承諾有驚喜　演出名稱經七師傅加持

出道三年，環球唱片旗下男子組合P1X3L終於有機會舉行首個屬於P1X3L三子的演唱會，5月31日於九展開騷，成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）願望達成，心情興奮又期待。

P1X3L將在5月31日舉行首個演唱會，命名《P1X3L !OMG LIVE 2024》。

演唱會定名為 《P1X3L !OMG LIVE 2024》，「OMG」的意思是M=Marco、G=George，至於Phoebus雖然應該是P，但因為演唱會海報上的「P」是由！（感嘆號）與O組成，所以解得通。感嘆號代表P1X3L三子終於迎來首個演唱會，大家都十分讚嘆；而OMG更是七師傅七仙羽「加持」賜名給P1X3L的稱呼，所以演唱會名才用上「OMG」。另外，海報上的P字與咪高峰形狀相似，同時寓意P1X3L終於揸咪開自己的專場演唱會。

P1X3L曾在電視節目《七救星》中獲玄學家七仙羽（七師傅）結緣賜法號「OMG」，四位其後合作出歌《Oh My 7 God (feat. 七仙羽) – JNYBeatz Remix》，而今次演唱會亦用上「OMG」名字。（資料圖片）

三子獲悉終於可以舉行屬於P1X3L的演唱會都十分興奮，4月23日正式公開售票，只於快達票（網上及購票熱線），Phoebus坦言會有一份少少的壓力，因為兩個騷一齊進行，籌備時間不是太多，但他們一直好想有自己的演唱會，亦有做功課，好好裝備自己，希望可以答謝一直支持P1X3L的觀眾、Fans，為觀眾帶來驚喜，讓大家看到他們的成長。他說：「這段時間我們都有好好管束自己，在各方面都努力，希望讓大家看到他們三個都有成長，在舞台上更有魅力。」

Phoebus坦言有少許壓力，但三位都有準備演唱會期間好好約束自己。

George說：「知道今次落實搞P1X3L的SHOW，大家都好開心。對我來說，今次除了有自己的舞台好興奮外，亦當是考試。這幾年來我都沒試過SOLO踩上舞台，P1X3L在大舞台的表演機會都不多，今次希望將最好一面展露出來。至於驚喜位，我們的演唱會著重於P1X3L，會由頭解釋P1X3L是甚麼一回事，演唱會Rundown亦會用歌曲去解釋。我們三兄弟之間會有Crossover，嘉賓仍在考慮中，希望今次大家Enjoy演唱會，我會將這個月最好的狀態表演給大家睇到。」

George說今次會透過歌曲由頭解釋P1X3L是甚麼一回事。

Marco坦言期盼了很久的演唱會終於舉行，他說：「P1X3L等這個演唱會的時間是有點耐，但我覺得這個moment是剛剛好。現在我們都Ready，想畀觀眾看到我們未被人看到的一面。我們三個在演唱會都會有不同的Style，亦會做以前試過和未試過的演出。P1X3L對舞台有一種執著，我很鍾意在舞台的狀態，跟觀眾交流好爽，令我更期盼今次如何跟觀眾、隊友、幕後等碰撞出更正的東西出來。」

Marco坦承雖然演出等得有點耐，但這個開騷時機其實剛剛好。

《P1X3L !OMG LIVE 2024》

日期：2024年5月31日

時間：晚上8時15分

地點：九展Star Hall

票價：$1080、$780、$580

