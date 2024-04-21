楊千嬅巡演成都站圓滿成功 可以再從頭選擇的話 我都係會做歌手

《楊千嬅MY TREE OF LIVE 世界巡迴演唱會》昨晚成都站取得圓滿成功，從去年五月底開始，走訪過內地及海外不同城市，經歷春夏秋冬，展開內地首場2.0版本。2.0 版本是全廣東歌歌單，全場3萬6千歌迷，門票於一小時內售罄，足以感受到成都歌迷的熱情。

成都站這晚氣氛非常熱烈，一開場千嬅以飛女的狀態空降舞台，狀態大勇，由第一首《飛女正傳》開始經已是全場大合唱。一連唱多首經典，無論是快歌《烈女》、《繼續努力》 、《Wonder Women》；還是慢歌《少女的祈禱》、《小城大事》 、《稀客》、《一個人的童話》首首都是全場大合唱。是次巡演的歌單非常有故事性，為讓觀眾沉浸在童話世界裡，千嬅差不多連唱20首才正式與粉絲打招呼聊天。千嬅更多次笑說要專心唱歌，唔好撩佢傾偈，一同粉絲傾計就會好易感動，去到主歌單的最後一首《還有事情可慶祝》 ，終於被熱情的歌迷多首大合唱感動之下忍不住落淚起來。她說：「我非常感謝每一位觀眾，從上次 MY BEAUTIFUL LIVE 我們從一個體育館開始我們的旅程，到今天我可以來到東安湖這個體育場。我們有進步嘅原因，因為你們願意去成全我們的廣東歌，你哋對音樂的愛，對楊千嬅的愛，我全都收到啦！」

到了encore的部份，千嬅這次換上了全新的造型與大家見面，斜膊露肩的藍色條紋裙感覺輕盈好動，踏上長靴連唱三首 Medley。其後唱到《小星星》，全場觀眾都站了起來，揮動手上的電話，3萬6千顆小星星感動了千嬅，同時都感動了現場的觀眾。唱《再見二丁目》時 ，千嬅坐在台邊，很自在的說：「我好喜歡咁樣好簡單，好直接地唱歌，呢個就係我嘅夢想。」隨後，觀眾再度全場大合唱，感動千嬅再次落淚：「呢首歌係我人生中第一張唱片，哈哈，我有冇記錯？日子就是這樣子飄過，快要三十年啦，其實我依然係過得很快樂，回頭一看，所有的人生，所有的經歷，都非常值得。我可以再從頭選擇的話，我都係會做歌手。」

到了唱到最後一首《楊千嬅》 之後，由於成都的觀眾真的太熱情，千嬅都忍不住講：「嘩… 我第一次咁樣…」再一次好錫粉絲地破天荒二次encore，唱了一首歌迷點的《假如讓我說下去》 ，最後整場一共唱了33 首，全是廣東歌的歌單，為成都站劃上圓滿的句號。千嬅更於台上預告，下一站是充滿回憶的長沙站，因為當年拍攝「聲生不息」時留下了很多記憶；還有MY TREE OF LIVE 一週年泉州站，和首個在北方的室內站天津，希望繼續見到大家，和這棵樹一齊成長。

另外，是次主辦亦非常重視千嬅，於成都雙子塔準備了巨型LED廣告，千嬅兩天前一落機便去進行打卡，突然出現吸引現場過百粉絲起哄，更即場大合唱起來。一向錫粉絲的她，隨即來一個現場大合照，令現場引起一陣騷動。除此之外，成都歌迷支持千嬅的創意也層出不窮，在各個商場、演唱會外圍、後台等設置不同的應援方式，每一個都令千嬅感到十分驚喜，很有愛。更有歌迷於自己開設的咖啡店，改裝成為千嬅成都站的應援基地，在咖啡杯上親手為顧客寫上千嬅的歌詞，非常之有心思，最終吸引千嬅前來打卡，嚇得歌迷又激動又興奮。