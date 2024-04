何晉樂、林智樂和潘靜文齊撐「香港唱片店日2024」

由香港唱片商會首次舉辦的「香港唱片店日2024」 (Record Store Day Hong Kong 2024) ,於昨天(20 日,很多唱片公司反應非常湧躍,包括 TVB Music Group 、Sony Music 、英皇娛樂、環球唱片、風行唱片和娛樂唱片等紛紛為今次香港唱片店日推出限量發行的專屬產品,例如容祖兒的紅色彩膠「薛丁格的貓」、盧冠廷 180g 黑膠唱片「Together As One」、甄妮 180g 黑膠唱片「尊貴金選」、TVB 聲夢家族 15 位歌手共 16 張 7 吋細碟,包括炎明熹的「真話的清高」和 After Class 的「要為今日回憶」、林憶蓮的半透明紫彩膠「Are You Ready」,以及歐信希的 7 吋黑膠「神挑合侶」等。

據當中多間唱片店透露,有不少樂迷很早便在他們門店鋪門外排隊等候,而大部分專屬產品更在短時間內被樂迷搶購一空,為答謝樂迷的支持,何晉樂Rock、林智樂Felix和潘靜文Sherman 也有到唱片店和歌迷互動,歐信希則聯同為他的「神挑合侶」填詞的潘偉源老師,為購買他這張細碟的粉絲送上親筆簽名。香港唱片商會表示樂迷今次對「香港唱片店日」活動打了一支強心針,也促使整體香港音樂唱片產業可以更進一步地復甦及發展,還有提升及維持音樂版權創作與音樂創意良好的環境,也期待下一年繼續舉辦「香港唱片店日」。

而由「創意香港」主辦,主旨為推廣香港音樂及支持本地唱片製作,並配合現正舉行之「第二屆香港流行文化節」,在得到香港唱片商會提供寶貴意見及承辧的「唱片旋律 香港唱片店文化寶藏展覽 2024」,現正於荃灣荃新天地 1 期高層地下中庭舉行,最後一天展期為 22 日(星期一),當中展品非常珍貴,而且展期有限,萬勿錯過。