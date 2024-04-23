張蔓莎新歌《講呀講呀》挑戰新風格　MV狂換造型難忘飛天愛神Look

唱作歌手張蔓莎（Sabrina）剛剛推出最新單曲《講呀講呀》，歌曲由陳考威作曲，梁嘉茵（Serrini）填詞，JNYBeatz、陳考威、Fergus Chow編曲，陳考威監製，以強勁律動感和拍子感，集結電子及R&B元素，讓所有人感受令人耳目一新的張蔓莎。

張蔓莎剛剛推出最新單曲《講呀講呀》。

愛神Look！

提到新歌與過往作品風格不同，張蔓莎表示好喜歡這次的新嘗試：「好鍾意呢首新歌，因為自己都一直想出拍子感、舞台感比較強嘅歌，主要係因為之前做過戶外騷，覺得groovy啲嘅歌自己同觀眾會connect多啲，同時亦想自己嘅歌入面有啲唔同類型、唔同感覺嘅歌。」透過今次演繹，張蔓莎亦挑戰了新技巧和新演繹方法：「新歌比之前嘅歌更加bright同energetic，所以我嘅發聲位都有唔同，歌詞都比較密，唱嘅時候要同音樂嘅groove好吻合，都比較多唔同嘅情緒同vocal expressions，有一段係特別快類似rap嘅幾句，其實係我一直好想試嘅嘢，所以錄嘅時候好興奮，覺得好好玩。」

今次新歌有Serrini填詞。

仲有不同造型。

張蔓莎最難忘愛神Look。

至於新歌MV中，張蔓莎以多個造型亮相，其中一個更是戴上巨型羽翼的愛神look，非常搶眼，她透露整個拍攝過程都好順利，最開心是今次MV導演是多年好友攝影師Miss Bean：「拍攝當日有兩個位特別深刻，有一個scene會係有好多個我同時出現，拍攝時要做好多唔同嘅pose同動作，仲有少量嘅movement，比起我以前嘅MV更加有動感，覺得呢個scene都會係呢個MV嘅一個highlight。另一個就係有一個shot要做到『變身』時直衝上天嘅效果，係一個top shot，要個頭hold住向上望，條頸都要向後移動去就機位，同時有勁大風嘅風扇吹住去達到嗰個『飛起』嘅效果，又要keep住表情管理。」