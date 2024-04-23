胡楓﻿ 「無限楓騷演唱會 2024」5 月18 日澳門倫敦人綜藝館舉行

前年 90 歲的修哥胡楓五度踏上香港紅館，締造出在全球華人中以最高齢舉辦大型演唱會的紀錄。修哥將於五月十八日 (星期六) 在澳門倫敦人綜藝館，舉行「無限楓騷演唱會 2024」，屆時大家可以一同見證這位將近 93 歲的傳奇藝人，憑藉他在演藝道路上的卓越表現和藝術成就，如何為全球華人地區的演藝文化做出了重要貢獻。修哥在這次澳門個唱上不單止會帶給觀眾一場精彩無比的演出外，也順道打破他自己保持的紀錄。今次演唱會票價分別為 $1088、$888、$688 和 $388 四種，並將於 4 月 26 日在金光票務和大麥網公開發售。

今天 (23日) 大會特別安排修哥和傳媒共晉午餐，並順道公布今次澳門演唱會詳情，大會特別以修哥年青時和現在的樣貌繪畫了一幅插畫，並由大會代表陳太陳淑芬和何麗全先生送給修哥。陳太說修哥充滿活力，肯提𢹂後輩，老、中青藝人也非常喜歡他，她每次也能參予修哥的演唱會是一種幸運和福氣，何生說今次有很多嘉賓也要去澳門撐修哥，包括張家輝、福.綠.壽 (阮兆祥、王祖藍、李思捷)、羅蘭 、Maria Cordero、 Joe Junior、顧紀筠、 鄭丹瑞、森森、班班 、蘇永康、黎瑞恩、張繼聰、鄧麗欣、周柏豪、王菀之、胡杏兒、 曾比特、 龍婷、譚輝智和顏米羔，何生同時透露將會舉行「拍片給修哥」的打氣活動，大家只要把拍好給修哥的打氣片段上傳到大會指定的收片處，獲取最多 Like 及 Share 的片段，便有機會得到今次「無限楓騷演唱會 2024」門票，詳情請密切留意大會於官方社交媒體上的相關資訊。席上更有群星祝賀片段首度曝光，當中包括成龍、黃百鳴、曾志偉、薛家燕、陳淑芬、黃子華、Maria Cordero、林峯、杜自持、

Sunny Chan、胡杏兒、陳展鵬、黃妍、林奕匡、葉巧琳、麥美恩、胡渭康、陸浩明、周吉佩、羅啟豪、顏志恆、支嚳儀、古淖文、譚輝智、顏米羔、黃劍文、組合 XiX、葉泓聲和其他中年好聲音 2 的成員參予拍攝。成龍在片段中說：「修哥，恭喜你，93 歲依然勁風騷為大家開演唱會，你入行這 70 年帶給全世界的華人很多開心和快樂，我現正於武漢拍電影，你現在看到的便是我在電影中的造型，所以不能到現場為你打氣，非常抱歉，我在此祝修哥令次演唱會演出成功，年年也舉辦，生生不息，繼續為演藝界發光發熱。」志偉說：「修哥開演唱會，沒有理由你不去支持啫！」家燕姐：「親愛的修哥，以往很多次我也是你演唱會的嘉賓，但因今年有工作，所以不能為你這個打破華人紀錄的演唱會做嘉賓，哎吔，我覺得有點可惜，我唯有在這裡唱幾句我的心意祝你演唱會成功。」於是家燕姐便在視頻中唱出「我一見你就笑」的數句歌詞送給修哥，接著陳太說：「我最敬愛的修哥，好期待你在澳門倫敦人的個唱，和你繼續無限楓騷，欣賞你在台上載歌載舞，風趣幽默的風采，我這個鐵粉約定你啦！」子華神說：「修哥你好，恭賀你又開 show，其實我是很想來的，但碰巧來不到，因為我想來唱歌，但我不能亂唱任何一首歌，我想唱你想我唱的歌，因為聯絡不到你，所以我不知道你想我唱甚麼歌，不如你想定幾首歌，給我一點時間，待你下次開 show 時，我一定來唱。」肥媽說：「修哥你破紀錄 93 歲開演唱會，一定成功。」林峯說：「修哥你好，很久沒見，祝你澳門演唱會順利演出，其實我也很希望有機會和你同台，祝你一切順利，good show !」胡杏兒說：「修哥你好，杏兒報到，很興奮聽到你在澳門開個唱，你一定要請我做你嘉賓，大家一齊楓騷到底，記住留起一首合唱歌讓我和你一起唱。」周吉佩說希望可以在台上拿著結他為修哥伴奏。譚輝智說不知能否成為修哥澳門個唱的嘉賓。

修哥在他七十一年的演藝生涯中，用表演藝術及音樂照亮了無數人的心靈，成為了演藝界的燈塔，並締造出在全球華人中以最高齢舉辦大型演唱會的紀錄。每次修哥舉行個唱便是大家可以和他共享美好時光的機會，他也出名多契仔契女，以及每逢開個唱便多人支持，今次「無限楓騷演唱會 2024」也不例外、單是主辦單位數字便有 31 個，較上次 2022 年香港紅館個唱時更多，新知舊雨，眾主辦一呼百應，目的是把今次修哥澳門個唱做到最好； 而嘉賓名單更加陣容鼎盛，很多演藝圈中曾和修哥合作或未合作過的演員和歌手名字，他們今次會以不同型式為修哥打氣和獻唱，希望帶給當晚入場觀眾一個極具紀念性和難忘的周末晚上