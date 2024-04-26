Taylor Swift一舉動暴露真實身體狀況　內地網民：建議來中國調養

美國天后Taylor Swift日前推出了第11張秘密「雙專輯」《The Tortured Poets Department》及第二部曲《The Tortured Poets Department: The Anthology》，更發布了與Post Malone合唱歌曲《Fortnight》的MV。不過在MV中Taylor一個伸脷吃藥丸的動作，竟然暴露其真實身體狀況，更惹來內地網民熱烈討論！

Taylor Swift邀Post Malone合唱《Fortnight》，兩人亦有出演MV。（IG圖片）

有不少Swifties認為歌曲是為了紀念與樂隊The 1975主音Matt Healy的短暫戀情而寫下的情歌。（IG圖片）

MV中其中一幕Taylor伸出舌頭吃藥丸，有內地網民在小紅書出Post指，在中醫角度來看，雖然是黑白畫面，但通過顏色對比能稍微看出Taylor舌苔顏色偏白稍膩，中間有輕微豎紋，表現為脾胃中氣不足，脾虛濕盛，並表示：「情緒屬於肝木管制，當肝郁情緒不好時，肝氣就會克傷脾土，影響到了脾胃的運化和消化功能。也許是因為憂傷的情緒原因，令黴黴在 苦難詩社 這張專輯里寫出這麽多憂傷情緒絕美歌曲不過黴黴該要用下疏肝解郁，健運脾胃的溫膽湯了建議直接來中國調養。」

MV中其中一幕Taylor伸出舌頭吃藥丸，有內地網民在小紅書出Post指，在中醫角度來看，認為偶像脾胃中氣不足，脾虛濕盛。（MV畫面）

Taylor脾虛濕盛的言論引起不少網民熱烈討論，更有人指Taylor的舊歌《Blank Space》MV中的舌頭已經是這樣，並推斷Taylor濕重症狀已經出現了很多年。另外，有不少網民留言表示：「很關心她的身體」、「不過估計她中醫調得心態平衡不戀愛腦了也不寫歌了也就不紅不賺錢了」、「濕重不應該很累嗎？她精力很好啊！」