黎明澳門大合唱《夏日傾情》掀回憶殺　王菲驚喜「亮相」全場歡呼

《黎明STAGE ON 8演唱會2024》於昨日(5月1日)舉行首場,今次是Leon繼去年後,強勢再次登上澳門新濠影滙。演唱會開始,Leon以一首經典歌《如果這是情》揭開序幕。來到澳門場,由於現場以內地觀眾為主,所以黎明全程以國語交談,而唱到《夏日傾情》時更重施神技,遞咪大合唱,此舉立即掀起回憶殺,High爆全場。



黎明近年開騷都以官仔骨骨形象示人,今次都不例外。(葉志明 攝)

澳門場改唱《全日愛》,而且冇再坐定定,跳得投入。(葉志明 攝)

由於現場以內地觀眾為主,所以黎明全程以國語交談,相對少了金句。(葉志明 攝)

(葉志明 攝)

澳門場的演唱歌單,跟去年香港紅館場有點不同,除換上幾首國語歌《深秋的黎明》、《今夜你會不會來》及《兩個人的煙火》,快歌方面便加唱《全日愛》,全場氣氛熾熱。而當唱到《兩個人的煙火》時,大屏幕上更播出《小城大事》的電影畫面,見到Leon與王菲溫馨相擁,現場觀眾都大叫起來。

唱到《夏日傾情》,黎明向觀眾遞咪合唱,現場觀眾都乖乖一齊唱。(葉志明 攝)

現場觀眾見到大屏幕上播出《小城大事》的電影畫面,見到Leon與王菲溫馨相擁都大叫起來。(葉志明 攝)

Leon唱《全日愛》時有不少Dancer伴舞。(葉志明 攝)

(葉志明 攝)

中段傾偈時段,Leon講起香港勞動節有一日假期,問內地觀眾現時內地有多少天?知道是五天後表示︰「不錯,五倍呀!」隨後更祝大家︰「假期睡得好,吃得飽,工作愉快心情好!」到最後一節勁歌環節,Leon一口氣唱出《Sugar in the Marmalade》與《我的親愛》,今次Leon冇再好似香港場咁坐定定唱,而是全場走動,仲配合音樂,玩埋「Air Violin」來。最後以一首新歌《人生遊戲》結束個半小時的表演。

今次Leon冇再好似香港場咁坐定定唱,而是全場走動。(葉志明 攝)

由上次紅館演唱會開始,Leon就喜歡在《Sugar in the Marmalade》的music break,玩起「Air Violin」。(葉志明 攝)

【黎明STAGE ON 8演唱會2024】完整歌單

《如果這是情》

《人在邊緣》

《沒名字的歌 無名字的你》

《藍色街燈》

《全日愛》

《對不起 我愛你》

《情難自控》

《今夜你會不會來》(國)

《深秋的黎明》(國)

《火舞艷陽》

《兩個人的煙火》(國)

《我這樣愛你》

《那有一天不想你》

《夏日傾情》

《願你今夜別離去》

《Sugar in the Marmalade》

《我的親愛》

《人生遊戲》