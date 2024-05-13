BOOM! 怪物星人上周到港過百粉絲齊集 阿信突然站台超驚喜

【BOOM! 怪物星人音樂祭 香港站】 全新華語創作女團 BOOM! 怪物星人人氣登場 以歡樂節拍炒熱奧海城 成團後首個在港大型演出 與眾同樂 又唱又跳盡展甜美活力一面。

由四位至 Sweet 成員，包括:溫妮 WINNI、小 V 郁采真、 小魏魏嘉瑩 Arrow、琳誼 Ring 組成的全新台灣 100%創作女團 BOOM! 怪物星人正式 著陸香港!早前一眾 BOOM! 怪物星人成員於五月天演唱會的開場表演均大獲好評，而 她們發行之首張同名創作專輯亦盡展她們創作實力，當中詞曲、音樂製作均由她們一手 包辦，可謂極具實力!為報答一眾樂迷一直支持，BOOM! 怪物星人特意今天假奧海城 2 期，舉行【BOOM! 怪物星人音樂祭 香港站】!此活動為她們成團後首個在港大型團 體演出，並於活動中送上多首歌曲，更精心安排禮品送給大家!台上活動完成後，一眾 成員更即場舉行拍手會，與現場粉絲近距離互動，共度歡樂下午!

活動開始時，一眾 BOOM! 怪物星人於現場一片歡呼聲中登場，一現身舞台就引來現場高分 貝尖叫，憾動全場!對於首次在港舉行首個團體表演，一眾團員均表示十分興奮及雀躍，更 指很高興可以到港跟一眾粉絲見面!於二個多小時的見面會中，成員火熱飆唱多首作品，包 括〈BOOM!怪物星人〉、〈Sha La La 蝦拉拉〉、〈人生就是一場遊戲〉、〈ReBorn 重生〉等 專輯歌曲。及後，各自橋段則獻唱〈長大了以後〉、〈問你喲〉、〈Love Wins All〉、〈玫瑰少 年〉等歌曲!

活動接近尾聲時，五月天阿信突然無預警現身站台，為成員打氣!作為音樂總監的他，曾經 為她們 MV 出演過「地球部長」，並跳起怪物星人手勢舞，而是次驚喜出現為成員站台，引起 全場粉絲尖叫不斷，將現場氣氛推至高峰!

完成台上演唱環節後，一眾成員便與粉絲進行拍手互動環節，所有粉絲都表示十分期待。現 場數百歌迷十分熱情。他們表示很高興能與偶像互動接觸，並十分珍惜是次跟偶像見面的機 會，並期待下一次與 BOOM! 怪物星人再次見面!