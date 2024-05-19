杜德偉巡演登小巨蛋圓夢　愛子首次同台跨時空與祖父三代世紀合唱

杜德偉《Get Up起來》世界巡迴演唱會台北站，昨晚（18日）順利舉行，Alex千呼萬喚首度登上台北小巨蛋開騷，現場坐無虛席，一班好友包括梁家輝夫婦、鍾鎮濤夫婦、上山詩納等，更專程從香港飛到當地撐場。

杜德偉《Get Up起來》世界巡迴演唱會台北站，昨晚（日）順利舉行。

杜德偉終於登上小巨蛋。

一班好友包括梁家輝夫婦、鍾鎮濤夫婦、上山詩納等，更專程從香港飛到當地撐場。

Alex演唱會一連唱出近30首歌，帶歌迷浸醉於他的音樂之旅，全晚觀眾氣氛非常高漲。而一向疼粉的Alex亦特意安排一個大驚喜，專屬送給台灣樂迷，就是愛子AJ首次上台，兩父子與Alex父親隔空合唱，一圓Alex多年來三代同台的夢想，場面非常感人。

兩父子與Alex父親隔空合唱，一圓Alex多年來三代同台的夢想。

愛子AJ首次上台。

台灣樂迷期待超過30年，終於等到Alex再在當地開大型個唱，Alex施展渾身解數回饋歌迷，甫登場即跳唱多首拿手快歌，包括《Get Up》、《愛你愛得不尋常》等，當然亦有演唱一系列經典情歌牽起歌迷們回憶，觀眾整晚都不時主動發起大合唱。演唱會中途，Alex邀請愛子AJ上台，再跟經已離開的父親三代同台，隔空合唱英文歌《Wonderful World》。7歲的AJ表演非常淡定，觀眾們都大力掌聲起哄。Alex 父親身為上世紀60年代鼓王、音樂歌唱家祖父杜奧利在AJ出生前已不在人世，祖孫從未有過接觸，AJ對祖父的印象只能留於舊照片，這次透過由滾石唱片提供Alex以前和爸爸合唱的一曲Wonderful world分軌，讓爸爸的聲音能夠重現舞台和Alex與AJ合唱, 透過聲音讓祖父,Alex和AJ跨時空接觸，這動人的一幕直接感動了現場每一位觀眾。表演完後AJ就鬼馬說到：「謝謝大家來到我爸爸的演唱會。」全場觀眾隨即大笑，場面窩心感人。

杜德偉大讚愛子表現。

見到台灣樂迷這晚如此滿足，Alex都有很深感受，坦言今次開騷此生無憾：「因為自己嘅音樂生涯，喺台灣發展係一段好重要歷史，其實一直個心裡都覺得我必須有一日，要返嚟台灣喺小巨蛋開演唱會，所以而家嘅感覺就係有啲不枉此生。」 Alex又談到這晚特別難忘，就是全場大合唱《鍾愛一生》及超過20年沒有現場獻唱過的《把你藏起來》，兩首歌曲對於台灣樂迷來說都是集體回憶。另外Alex亦提到跟AJ以及父親台上合唱，他除了大讚愛子表現之外，又指開騷這天剛好是自己爸爸的忌辰，故此表演別具意義：「 同爹哋合唱我之前都冇諗過嘅，但係我覺得喺5月18號開騷，我一定要喺忌壽去做一件對我嚟講，對我家族嚟講好有意義嘅事，我自己好感動，因為個仔第一次上台，亦都係三代同堂，對我嚟講係一個好嘅紀念品。」

杜德偉獻唱《脫掉》。

接近演唱會尾聲時，Alex獻唱歌迷一直敲碗的《脫掉》，掀起全晚高潮！而剛好今年亦是歌曲面世20周年，故此由舞者服飾，以至編曲，Alex都為台北場，特意重新打造2024年全新版《脫掉》。當台下觀眾一聽前奏即情緒高漲，應Alex號召紛紛起立歡呼，捧場的一班好友梁家輝、B哥哥、黃大煒、周蕙等亦被大家感染，一齊聞歌起舞。Alex見到親朋好友專程來捧場，又如此投入都非常感恩：「我喺台上面都有講好喜歡開演唱會嘅原因，就係因為好似畀好多愛包圍住，梁家輝呢，就之前我知道佢會嚟捧場嘅，但係B哥哥就真係我嚟嘅時候撞到佢喺機場，我問佢去邊，佢話我睇你演唱會，我先知道佢嚟咁，佢本來想畀個驚喜我。」

杜德偉一家三口。

杜德偉還準備了驚喜給梁家輝夫婦，即場送上兩個蛋糕，一個慶祝他們結婚周年紀念，另一個則慶祝梁太江嘉年生日。

完騷後有半百歌迷在場外等待偶像，相當疼粉的Alex主動跟歌迷合照留念，其後他就再跟團隊到慶功宴場地，Alex還準備了驚喜給梁家輝夫婦，即場送上兩個蛋糕，一個慶祝他們結婚周年紀念，另一個則慶祝梁太江嘉年生日，一大班好友、演唱會夥伴們同場慶功又慶生，場面熱鬧，大家都非常盡興。