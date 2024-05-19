MIRROR 世巡終極尾場以《前傳》做彩蛋　觀眾狂叫Encore 唔肯離場

《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 》今晚（19日）喺澳門銀河綜藝館舉行終極尾場。12子以《Rockstars》揭開序幕已火速炒熱全場。

《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 》今晚（19日）喺澳門銀河綜藝館舉行終極尾場。（梁碧玲攝）

Alton 與AK、Lokman 唱《REBOUND》時，做完一字馬起身時甩鞋，見慣大場面嘅Alton 即淡定地執見波鞋望望觀眾再優雅地穿回，十分好笑。Stanley 唱《來不及》至尾段時，感觸落淚，全場即時大合唱，場面十分感人。Edan與Jer合唱《皮囊》，「燒」足咁多場，兩位狀態依然在線。喺香港尾場與Jeremy 唱《Fever》時，終極一脫嘅大表波，嚟到世巡尾場，未有大派福利。

MIRROR澳門演唱會｜Alton做完一字馬起身甩鞋 淡定優雅地補鑊

尾場彩蛋，是充滿回憶嘅《前傳》，AK仲以「1號嘅Stanley 」介紹大表哥，十分好笑。唱完《BOSS》及《一秒間》後，12子分別走均台左及右邊與鏡粉道謝，又表示「出年見」。

好有氣氛。（梁碧玲攝）

好有氣氛。（梁碧玲攝）

好有氣氛。（梁碧玲攝）

全場都好high。（梁碧玲攝）

全場都好high。（梁碧玲攝）

12子分別走均台左及右邊與鏡粉道謝。（梁碧玲攝）

12子分別走均台左及右邊與鏡粉道謝。（梁碧玲攝）

又表示「出年見」。（梁碧玲攝）

完場後，全場大叫encore 兼不肯離場，叫足15分鐘後，場內再次呼籲大家離場。