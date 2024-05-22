英皇全新女團VIVA未出道已狂接廣告　下月底音樂節與張敬軒MC同場

繼Twins後，相隔23年，英皇娛樂再度推出新女團「VIVA」，不少網民聽到立即想起師兄謝霆鋒的名曲《活著VIVA》，但原來團名「VIVA」來自西班牙諺語「Viva la Vida」，有活在當下的意思，在墨西哥又有「為生命而慶祝」的意思。四名成員分別為：姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（ValC），平均年齡22歲。昨日（21日）VIVA的官方社交平台正式釋出首張團體照，並預告將於本月尾27號正式派歌。

英皇全新女團發布首張團體照。（Instagram：vivahk_official）

雖然未正式出道，但VIVA已受邀為兩個大型音樂節分別包括6月21日「中環海濱One Love Asia 音樂節」以及6月29日 「新濠影匯水上樂園WAVEFest水上音樂節」擔任表演嘉賓，除此之外，其廣告及代言工作更涉獵多個範疇，包括5月31日大型健身連鎖店週年晚會商演、6月初推出蒸餾水TVC廣告，以及化妝品、手提電話、行李箱、健康食品等十多樣工作也會陸續推出，音樂及廣告工作接踵而來，未出道已深受廣大客戶垂青，認真厲害。

VIVA未正式出道已有十幾樣工作在身，包括不少大品牌代言工作。

而剛宣佈VIVA將會參與演出的「新濠影匯水上樂園WAVEFest水上音樂節」，其他演出單位包括張敬軒、MC張天賦、Dear Jane、Lolly Talk等等，陣容鼎盛，對於即將參與大型演出，VIVA笑言「感覺奇妙」，「首先我哋四個期待出道已經有兩年，中間亦都去咗韓國受訓，到而家可以將大家努力出嚟嘅成果呈現喺觀眾眼前，有種DSE放榜嘅感覺；其次心情一定又興奮又緊張，雖然我哋幾個都曾經參加過選秀節目，有過舞台經驗，但始終現場演繹我哋首支派台歌曲俾大家聽同睇，一定會緊張。而家我哋每日都有練歌、排舞，希望到時以最佳狀態示人。」

至於密密接job，VIVA表示感謝客戶信任及支持，「同埋多謝公司，希望嚟緊會有更多工作，多啲嚟密啲手，我哋唔怕辛苦，哈哈。」

VIVA原來已秘密練兵兩年，中間亦曾去韓國受訓。