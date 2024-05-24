郭富城全新巡迴演唱會　8月紅館始動羽毛造型開展全新篇章

舞台王者郭富城，今日（24/5）正式公佈全新的巡迴個唱《郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024-香港站》，將於8月隆重啟動，而今次繼續以香港為首站，由紅館出發，暫定舉行十場，為樂迷帶來全新的超級舞台盛宴。



海報造型予人全新感覺。（大會提供）

郭富城的演唱會一直以刷新演唱會水準新高度為目標，故背後一班精銳團隊，每次均竭盡所能帶來前所未見的舞台創意，無論在舞台設計、舞蹈編排、造型搭配都務求帶給觀眾視覺新衝擊。多年來每次演唱會均為世界各地樂迷帶來空前口碑的舞台體驗，而不斷追求進步的表演精神更贏盡口碑，為演唱會製作訂下了國際新標準，令郭富城多年來仍可鞏固其「亞洲舞台王者」的美譽，實至名歸。

另一款海報，一副準備展翅的姿態，富有動感。（大會提供）

而這次演唱會命名為「ICONIC」，喻意創新同時帶出Aaron 突破標誌印記的演出。而海報造型上，亦以羽毛為主題，有種輕盈拍翼展翅的感覺，成就這個全新篇章完全超越深入民心的「舞林」系列演唱會，傾力掀開突破舞台視聽新章，全力以更震撼破格的「ICONIC」為主題，為全球歌迷送上頂尖嶄新的舞台體驗，打造破天荒的世界級娛樂盛事。

回看2016年的《舞林密碼世界巡迴演唱會》，全個演唱會可以用時裝騷形容，在三個鐘內換了超過十件衫。（資料圖片）

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回看上一次紅館個唱，原來都已是8年前，2016年的《舞林密碼世界巡迴演唱會》，難怪Aaron今次都深表期待： 「相隔8年，我非常期待再度登上紅館這個香港演唱會的殿堂，我和團隊將精心打造更具特色、更超越舞台視野的演唱會呈奉予觀眾。」今次個唱將於8月13日起，由香港站重磅登場，門票即將於6月13日公開發售，6月3日 - 6月7日東亞獨家優先訂票。