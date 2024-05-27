巨星阿媽都係譚輝智演唱會座上客：點解你會留意到我呢pat嘢？

《中年好聲音2》亞軍譚輝智 《Fight For You》 的演唱會昨晚（26日）已於九展 Star Hall 順利完成，全場座無虛席，陳淑芬、狄波拉、周國豐、張佳添、張家誠、羅啟豪、李佳及安雅希均是座上客。

場座無虛席，陳淑芬、狄波拉、周國豐、張佳添、張家誠、羅啟豪、李佳及安雅希均是座上客。

場座無虛席，陳淑芬、狄波拉、周國豐、張佳添、張家誠、羅啟豪、李佳及安雅希均是座上客。

譚輝智先以一曲「我恨我痴心」揭開序幕，唱完此曲後他說：「多謝你們支持我，我也想在此做一個調查，有那位觀眾入場是為了看我的腹肌？腹肌只是 Gimmick，其實每一舊腹肌也代表今晚的節目，第一舊便是陪著我成長的歌曲。」接著他便獻唱了《甘心替代你》、《約定》和《深深深》，然後他說：「大家有沒有留意到我今天的造型，是否很癲？我看見其他歌手於演唱會中途飲水時有尖叫聲。」全場觀眾即時大叫呼應，輝智續說：「其實有一位和我差不多年紀的巨星，他16歲時便出道，他唱的歌我由細聽到大，其實我很喜歡他，你們也聽很多他的歌，今晚我就請到他 ...... 的媽媽拉姑到來，拉姑妳在那？」「老實說，我真的很不明白拉姑妳的兒子那麽出色，為何妳會留意到我這 pat 嘢？而且經常親身來棒我場，接著我要把以下的歌曲送給妳。」之後他便唱出《愛後餘生》及《無賴》。

譚輝智唔明拉姑點解會欣賞佢。

譚輝智先以一曲「我恨我痴心」揭開序幕。

在唱了《告白氣球》、《愛的就是你》、《慢慢》和陳奕迅的多首歌曲後，首位嘉賓肥媽出場和輝智合唱《重口味》，唱畢此曲後肥媽說：「要多謝 TVB 和志偉哥做了這個節目出來，大家應該給掌聲台前幕後工作人員，這個節目令不認識的人變成一家人。之後便是兒歌環節，輝智先找來了中 2 好聲音的顏米羔、劉威煌、甘永傑和梁浩賢獻唱《龍珠》，接著便是陳俞霏、陳蒨葶、林若盈、陳燕娜和周碧嘉的《美少女戰士》，緊接的是顏米羔和輝智合唱《超人的主題曲》，最後以《足球小將》結束這個兒時回憶環節。

首位嘉賓肥媽出場和輝智合唱《重口味》。

輝智先找來了中 2 好聲音的顏米羔、劉威煌、甘永傑和梁浩賢獻唱《龍珠》。

接著便是陳俞霏、陳蒨葶、林若盈、陳燕娜和周碧嘉的《美少女戰士》。

較早前輝智曾說粉絲可向他提問問題，他會在演唱會上回答，他在台上也兌現了這個承諾，當中包括問及他有多少身家以及回否找拉姑做他的歌迷會會長。在古淖文獻唱了 《Stand Up》 後，輝智再度現身台上，螢幕也同時播放他由小到大的照片，之後也有他和太太以及兒子的合照，輝智借此機會向太太及父親感謝這段時間的包容和支持，他把《講你知》和《大個女》送給家人，接著便唱出他首支個人單曲《多麽感激》。輝智在快歌環節的《有效日期》和《屈到病》盡顯苦練回來的舞技，最後他以一曲《與我常在》為全晚演唱會劃上完美句號。

古淖文獻唱了 《Stand Up》。

輝智借此機會向太太及父親感謝這段時間的包容和支持。