Ivana 王菀之七月喺西九文化區開騷8場 預告唱未公開演出作品

Ivana 王菀之今年又再準備於西九舉行裝置藝術音樂會，今年音樂會命名為《The Heart Canvas Exhibition Concert》 ，將於西九文化區自由空間大盒劇場，7 月5日至7日，7月10至14日，共演8場。門票將於明日公開發售。

Ivana近年專注藝術創作，去年舉辦裝置藝術音樂會，其獨特獲得樂迷極大迴響，進場觀眾都被這種形式的音樂會震攝，大讚感受及體會非同凡響，今次《The Heart Canvas Exhibition Concert》，像去年的粉紅畫布──藝術展音樂會一樣，亦會由Ivana親自製作，於大盒劇場內透過藝術裝置，加上音樂，呈獻最佳的視聽效果享跟樂迷分享，歌迷可以於超近矩離，享受Ivana型格的音樂作品，不容錯過。

香港很少歌手會於裝置藝術入面唱歌，Ivana說感謝大家這麼喜歡，樂迷亦不停詢問是否會再開。而今年同去年有什麼不同呢？Ivana 說 : 「上年我哋玩音效，今年更邀請搵咗一班好好嘅音樂人同我一齊演出，現場有live 樂隊，諗起都覺得興奮，應該係會帶俾大家更震憾的音樂感受。 而演出項目上，我會唱少演出的作品同埋一從未公開演出過的作品，送驚喜俾歌迷。」

《The Heart Canvas Exhibition Concert》

Venue : The Box , Freespace, West Kowloon 西九文化區自由空間大盒劇場

Date and time :

July 5th (Fri) - 8:15pm

July 6th (Sat) - 8:15pm

July 7th (Sun) - 8:15pm

July 10th (Wed) - 8:15pm

July 11th (Thur) - 8:15pm

July 12th (Fri) - 8:15pm

July 13th (Sat) - 8:15pm

July 14th (Sun) - 8:15pm

票價：HK$1080 企位/ HK$880 坐位（Ticketing 需收取每張門票HK$80 手續費）

購票：from May 29th (Wed) 10am 西九文化區網站

*會場藝術展區於7:30pm開放參觀，場內亦設有紀念品及特色飲品專區

*8:15pm音樂會正式開始