P1X3L演唱會｜揀唱兒歌有代溝　訪問即場甩腹肌︰留番下次先騷

P1X3L出道首個演唱會《P1X3L !OMG LIVE 2024》，於昨晚（31/5）在Star Hall順利完成，騷後三人吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）回到ViuTV總部接受訪問，這亦是ViuTV在九龍灣最後一個舉行的記招，令三人回憶起參加《全民造星II》時，正正要在這裡苦候廿多小時的日子。



P1X3L一開騷，即以《Boom》、《Just Lean On Me》及《Next Round》3首跳唱歌打頭陣。（梁碧玲 攝）

Phoebus以一身白馬王子造型作Solo部份演出。（梁碧玲 攝）

Phoebus希望自己再生性啲

Phoebus提到個唱表演，明顯極之不捨︰「今日係第一場亦係最後一場，希望我哋再生性啲，之後可以開多幾場。但現場觀眾都好熱情，被四面台包圍的感覺好幸福，留咗好多回憶畀我哋。」問到今次個唱是否P1X3L入行以來最大成就？Phoebus就覺得不會用成就去形容︰「希望係一場熱身賽，我哋都不斷去建立自己，戲劇、綜藝各方面，希望日後演唱會可以搞多幾場，又有多啲工作機會。」

在唱《Wherever You Are》時大派心心。（梁碧玲 攝）

問到幾位覺得自己表現如何？Marco覺得一定有不足，希望之後一次比一次好。而Phoebus就覺得輸經驗︰「例如唱頭三首歌，可能太興奮，出盡力去唱，到唱自己Solo部分把聲已經攰，未夠經驗。」George就難忘唱到最後大家都不捨得走，Encore了兩次︰2最後逼我哋唱《前傳》，唔好話唔記得舞步，歌詞都唔記得，因為我哋嗰年係李拾壹負責唱。」

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訪問即場甩腹肌

至於Marco在台上不斷被兄弟鼓勵除衫，但一直未肯就範，Marco坦言想留一手︰「唔想第一次演唱會就騷晒出嚟，留待下一次。」而兩位隊友更即場表演「甩腹肌」，證明有料到。相反Phoebus被記者讚瘦咗就覺得唔開心︰「因為我有好努力增肥，聽到你話瘦咗係有啲唔開心，每日有飲奶粉一日食3、4餐，演唱會開始前佢哋兩個禁食我就猛食。」

P1X3L騷後記者會，亦是ViuTV在九龍灣最後一個舉行的記招，令三人回憶起參加《全民造星II》時，正正要在這裡苦候廿多小時的日子。（梁碧玲 攝）

兩位隊友為George及Marco「甩腹肌」，證明有料到。（梁碧玲 攝）

談到演唱會其中一Part唱出三人兒時回憶的動畫主題曲，包括︰《光之美少女》、《馴獸師之王》及《不死傳說》，雖然三人相隔只有數年，但都討論時都出現代溝問題。George︰「冇聽過《光之美少女》！」Marco︰「我3首都冇聽過，我細個係睇動物頻道，聽大笨象叫。」George︰「所以睇到咁樣……咁可愛呀！」演唱會上P1X3L都有唱出全新團歌及Solo歌，表示所有都已拍晒MV，好快就可以同大家見面。