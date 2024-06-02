DJ專訪｜與佛有緣　專訪韓國和尚DJ NewJeansNim

近月一位身穿和尚裝束的DJ成為網絡熱話，從網絡影片所見他在台上邊打碟邊引領台下觀眾「Put Your Hands Up」，氣氛熱烈。這位和尚DJ正是來自韓國的NewJeansNim，被師父賜予法號「日進」，寓意每日前進。後來在2023年將法號改成「New（新） Jean（韓文與『進』同音）」，而「s-Nim」亦是僧人在韓文的發音，合併起來與現在流行的韓國女團「NewJeans」同音，故此成為了人所共知的「NewJeansNim」。

當和尚遇上電子音樂，形成有趣的衝突感並帶有娛樂性，令NewJeansNim人氣急升，更獲邀於5月中佛誕後的一連兩天，來到剛在DJ Mag全球百大夜店躍升至第43名的蘭桂坊Boomerang演出。本月專欄有幸與各位分享早前跟NewJeansNim到訪時的專訪，在此感謝Boomerang的安排和協調，以及Charlotte的現場翻譯和後續整理。

攝於與NewJeansNim專訪當天。

波盛：這次是你第一次到訪香港嗎﹖能夠來到演出有什麼感受？

NewJeansNim：我是第一次來香港，感到很興奮。香港是一個非常美麗的都市，讓我產生一種「這麼美麗的都市為何我之前沒有來過」的想法。之前真的很想來香港，所以這次到訪的同時還可以表演，真的很開心。

早前NewJeansNim一連兩天在蘭桂坊夜店Boomerang進行演出，兩日全場爆滿且氣氛熱烈。

波盛：相信和尚DJ「NewJeansNim」的身份，為你吸納了很多新的支持者，當中可能包括一些以往較少接觸電子音樂的群眾，亦讓你獲得更多外地表演的機會。對於近期人氣急升，你有什麼想法？

NewJeansNim：我也感到十分驚訝！因為我的「雙胞胎弟弟」是一位韓國搞笑藝人，所以韓國人對我會比較熟悉，在我表演時他們會有較親近和享受的感覺我也能理解。在外地例如香港的觀眾們未必知道我或我的雙胞胎弟弟是誰，但也說喜歡我，觀眾們會對EDM和佛教融合的音樂表達喜愛，老實說我的心情有點奇怪。

波盛：你一直提到有個雙胞胎弟弟，我知道是一個角色上的設定。可否跟我們介紹一下NewJeansNim的世界觀？

NewJeansNim：我的雙胞胎弟弟在韓國是搞笑藝人，名字叫尹貹瑚（普遍譯作尹成浩）。而我是他的雙胞胎哥哥NewJeansNim，請大家理解這個世界觀，不要混淆了。我的家庭宗教是佛教，記得小時候會跟母親到寺廟，而弟弟也是韓國佛教新聞宣傳大使。我想是小時候的因緣際會讓我走到今天這一步。

NewJeansNim的「雙胞胎弟弟」是韓國知名搞笑藝人名字叫尹貹瑚（尹成浩）。

波盛：你與雙胞胎弟弟尹貹瑚外貌相同，應該如何區別你們？

NewJeansNim：你們看過我弟弟的相片了吧！我們的衣服不一樣，而且更重要的是心態、思想、語氣和語言。他說話比較快，我說話則偏向慢一點。如果要再說一點的話，他喜歡酒，也會和女生喝酒，會隨心吃肉，但我就完全不會做這些事情。

波盛：你是如何開始DJ這個身份？

NewJeansNim：我在去年韓國「燃燈會」（韓國佛教活動）獲邀以DJ身份登台，便向我的雙胞胎弟弟學習DJ，因為弟弟從10年前已開始了EDM、DJ的活動。弟弟做的事即使我不去學，我也自然而然地會做了。而我認為EDM是一種讓人心跳的音樂，與其他音樂不同，會讓人的身體也變得興奮。你知道「極樂」的意思嗎﹖EDM可以讓人體會到「極樂」的滋味，所以我便正式開始投入EDM的活動了。

NewJeansNim在去年韓國「燃燈會」首次亮相。

波盛：為何10年前你的雙胞胎弟弟尹貹瑚會開始打碟？

NewJeansNim：弟弟是搞笑藝人，但由於韓國有很多搞笑藝人，所以他一邊上電視節目一邊參與慶典去賺取收入。而參與慶典的搞笑藝人競爭又很大，就算擔任主持人也有很多擅長做主持人的搞笑藝人，而且他們的表現也很好，導致工作機會漸漸減少。於事弟弟在想：「這樣下去我在競爭時會被比下去，我需要有其他特長。」所以從那時開始便學習EDM音樂，成為既會主持亦會打碟的搞笑藝人就有競爭力了。一切也是為了生活才學習。

波盛 ：那麼你在去年「燃燈會」的初次表演會緊張嗎？

NewJeansNim：雖然弟弟有很多舞台經驗，畢竟我是第一次站在舞台，所以非常緊張，擔心如果觀眾沒有反應怎麼辦。幸好當音樂一響起，觀眾便非常喜歡。看到他們享受、幸福和歡呼的樣子，我緊張的心情也一掃而空，成為了一個「因為他們享受所以我也享受」的舞台。

波盛：除了雙胞胎弟弟，還有沒有對你影響深遠的DJ？

NewJeansNim：並沒有對我影響很大的DJ，反而觀眾對我的影響更大。做DJ不能一個人完成，還需要面前的觀眾。如果他們不享受我播放的音樂，便是我的選曲有問題。相反，如果音樂開始後觀眾也享受的話，我就會有「原來我選對了音樂」的想法。

波盛：過去一年除了DJ，你也開始製作你的音樂，尤其是十分受歡迎的《Buddha Handsome》。我留意到你在現場播放這首歌時，都配合一個雙手合十的招牌動作。可以跟我們分享這個構思的由來嗎？

NewJeansNim：在製作音樂時，當完成錄音後，我們覺得這首歌好像需要一些編舞，於事在錄音室即場構想，但這個動作並非憑空創作。一般大家聽EDM的時候都會做「Put Your Hands Up」的舉手動作，然而我們僧人在修行時會做合掌這個動作，雙手不能分開，但又想跟隨音樂做動作，只能在雙手不分開的情況下合十向上舉。當時我想這個動作也許大家也會喜愛吧，便誕生了這個構思。

NewJeansNim配合《Buddha Handsome》的招牌動作。

波盛：你還有另一個像「撥頭髮」的招牌動作，當中又有什麼含意？

NewJeansNim：很多人誤會這是一個「撥頭髮」的動作，但其實不是。除了《Buddha Handsome》，我還有一首叫《Rebirth in Paradise（極樂往生）》的歌曲。歌詞中提到「如果能夠戰勝苦痛，就是極樂往生」，所以這個動作是「撥走痛苦」的意思。而關於這首《Rebirth in Paradise》，歌詞是由我的雙胞胎弟弟填寫。由於他去年非常痛苦，正如歌詞中所說，工資不上漲是一種痛苦、物價上升是一張痛苦、體脂不下降也是一種痛苦。各位女士最痛苦的也許是減肥時體脂不下降吧﹖由於歌曲包含「撥走這些痛苦就可以通往極樂往生的道路」的意思，便創作了這個動作。

NewJeansNim配合《Rebirth in Paradise》的招牌動作。

波盛：為什麼你會有製作自己歌曲的想法？

NewJeansNim：在去年「燃燈會」擔任DJ後獲得熱烈的反應，所以為了向更多人推廣佛教，便想到透過音樂向大眾傳達，嘗試製作包含佛教內容的EDM。我和我們DJ唱片公司代表OmniSound的Jason和DJ 38Sun表達想製作《Buddha Handsome》這樣的歌曲後，得到他們的幫助下三個人便一起構想歌曲的風格和歌詞。

NewJeansNim以電音融合佛經，推出過《Buddha Handsome》（佛祖Handsome），是一首Big Room風格的歌曲。

波盛：對於你以和尚身份擔任DJ和製作包含佛教內容的EDM，有沒有遇上一些批評？

NewJeansNim：我認為每人都有表達意見的自由，無論喜歡我與否，我都理解和接受。加上喜歡我的人也很多，我在想為了他們更加努力的話，那些不喜歡我的人日後會不會也接受我呢﹖無論如何，我也會更加努力。再者，雖然不知道其他國家的情況是怎樣，但根據在韓國新聞所說的言論，我所做的事情能夠很好地普及佛教。實際上20代這個年齡層的人原本對宗教並不關注，但因為我的表演和大韓佛教曹溪宗計劃的活動，獲得了他們的關注。根據韓國新聞所說，經過我在今年4月在佛教博覽會上的表演後，有好多變得非常潮流的周邊和活動出現，讓以前只有大人才來的場合，有高達八成是20代的參與者。

波盛：說到吸引年輕群眾，聽說你有個想法是創立一間New Jeans Club？

NewJeansNim：Club的話年紀小的學生們都沒有辦法進去，香港也是吧﹖我在不久前去了初中和高中表演，學生們都非常喜歡。所以我希望他們可以享受只有NewJeansNim的New Jeans Club，一個父母都允許學生去玩的New Jeans Club。

波盛：除此以外，未來還有什麼計劃？

NewJeansNim：計劃的話，我的宗旨都是「順其自然」，這也像我的生活方式。現在海外的反應也很熱烈，之後會到澳門和澳洲表演，越南的表演也在商討中，最近也收到美國的邀請。音樂製作方面 ，由於海外也有支持者，為了方便他們聆聽，我正在考慮下一首歌曲會以英文製作。

早前NewJeansNim在Boomerang表演的尾聲，有關單位驚喜宣佈他將登陸下星期於中環海濱活動空間舉行的「S2O亞洲潑水音樂節 – 香港站」，想親身被NewJeansNim的音樂現場「超渡」的讀者切勿錯過。