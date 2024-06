Eminem新歌暗藏彩蛋致敬《Without Me》 樂迷憂新專輯為收山之作

「饒舌之神」 Eminem早前宣布第12張專輯《The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)》將於今年夏天推出,並於日前發布了最新單曲《Houdini》及MV。今次Eminem除了「另一個自己」Slim Shady一同演出MV,更致敬了以Slim Shady身份推出的神曲《Without Me》,MV除了有多位極具分量的音樂人客串,當中以暗藏彩蛋。

Eminem早前推出了最新單曲《Houdini》。(IG圖片)

Eminem早前宣布第12張專輯《The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)》將於今年夏天推出。(IG圖片)

Eminem與Dr. Dre。(IG圖片)

誰是Slim Shady?

其實Slim Shady、Marshall Mathers雖然同樣是Eminem本人,但卻是完全不同的存在,可以理解為Eminem的另外兩個饒舌角色。白金短髮的Slim Shady有著侵略性的反諷風格,歌曲罕有大量粗口,擁有暴力、血腥等元素,屬於Eminem的暗黑化身。Slim Shady於1999年的專輯《The Slim Shady LP》初次出現,當時這張唱片由 Dr. Dre 擔任製作人。

其實Slim Shady、Marshall Mathers雖然同樣是Eminem本人,但是另外兩個饒舌角色。(MV畫面)

宣布Slim Shady已死

Eminem早於四月發布過一條模擬犯罪紀錄片的影片「The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)」,當中指Slim Shady是個精神病患者。另外,5月有粉絲在底特律當地報紙上發現了Slim Shady的訃聞廣告,並寫上「粉絲永遠不會忘記這位爭議性饒舌歌手」。

有粉絲在底特律當地報紙上發現了Slim Shady的訃聞廣告。(X)

新專輯為收山之作?

日前Eminem在IG上載了一段神秘影片,當中有個兔仔魔術師emoji頭像的iPhone用戶在對話中表示「…and for my last trick」,有樂迷猜測兔仔魔術師是影射Eminem在主演的電影《8里公路》(8 Mile)中的角色「Jimmy "B. Rabbit" Smith Jr.」,更令樂迷擔憂即將發行的專輯,會否是其收山之作。

令樂迷擔憂即將發行的專輯,會否是其收山之作。(IG圖片)

《Houdini》意思是?

Eminem的新曲《Houdini》靈感來自世界著名的逃脫藝術家Harry Houdini,歌曲更採樣自Steve Miller Band於1982年推出的大熱歌曲《Abracadabra》,而「Abracadabra」則是施展魔法咒語的意思。另外,早前Eminem亦發布了一段視像魔術師David Blaine,希望對方能將自己的職業生涯消失,令外界猜測Eminem正式與Slim Shady「割席」。

新歌MV加入了大量美式漫畫風格。(MV畫面)

(IG圖片)

MV星光熠熠

新歌MV加入了大量美式漫畫風格,Eminem穿越到1999年,扮演超級英雄「Rapboy」對付Slim Shady。另外,MV中亦有不少樂壇極具分量的好友亮相,包括Dr. Dre、Snoop Dogg、50 Cent、Pete Davidson等。