張學友因病取消台北演唱會發文道歉：年紀慢慢大會慢慢變回小孩

「歌神」張學友今晚原於台北舉行《張學友60+巡迴演唱會》，經傳媒查詢後主辦方亦證實了消息。張學友合作的經理人公司，環球音樂在Facebookc公布，表示他感染RSV（呼吸道合胞病毒），於上星期自台灣回香港後開始不適，而早前張學友於上海舉辦演唱會時，亦曾因他確診而宣布取消3月8-10日 三場演唱會。

「歌神」張學友今晚原於台北舉行《張學友60+巡迴演唱會》，經傳媒查詢後主辦方亦證實了消息。（資料圖片）

張學友表示抱歉。（截圖）

張學友經環球音樂Facebook發布：

台灣的歌迷朋友，大家好！我是學友。

非常抱歉，上星期表演回港後開始不適，見過醫生，確認感染RSV（呼吸道合胞病毒），一般來說是小孩子會感染的病毒，大概因為我60+了吧，都說年紀慢慢大就會慢慢變回小孩，所以我感染了。我現在人在台灣，總希望可以有奇蹟出現，一覺醒來就可以如常前往場館綵排，晚上照常表演，只是⋯奇蹟並沒有出現。喉嚨依然痛，也無法正常發聲，除此之外，就是流鼻水，鼻塞等，一般感冒症狀，大家不必替我的健康擔心。今晚確定是無法演出了，讓買了票入場的觀眾失望，為主辦單位帶來的麻煩，深表歉意，也在此跟大家説一聲「對不起！」，希望能盡快恢復狀態，重返舞台為大家表演。謹祝大家身體健康！

「歌神」張學友因病需取消台北站《張學友60+巡迴演唱會》。（資料圖片）