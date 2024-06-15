29歲女歌手自爆患紅斑狼瘡及白血病　曾演出前流產穿紙尿片繼續唱

現年29歲的歌手Halsey憑與The Chainsmokers及韓國男團防彈少年團（BTS）合唱而爆紅，過去曾自爆經歷三度流產的Halsey兩年多前宣布成功誕下兒子。近日Halsey宣布推出新作《The End》，但同時透露患上了紅斑狼瘡及白血病，並透露過往的日子中都在專心養病。

Halsey憑與The Chainsmokers及韓國男團防彈少年團（BTS）合唱而爆紅。（IG圖片）

Halsey日前透露自己在過往時間中專心養病。（IG圖片）

Halsey日前在Instagram上載了數條記錄了與病魔搏鬥的片段，並寫道：「說實話，我現在像個老女人。我告訴自己，我會用未來兩年時間去慢慢康復，到了30歲時，我會重生，不會再生病。我看起來會非常性感、精力充沛，我會回到二、三十歲的狀態。」雖然她沒有直接透露自己患了什麼重病，但在帖文標註了白血病和淋巴病學會的IG，才知道她患的是紅斑狼瘡及白血病。

Halsey日前在Instagram上載了數條記錄了與病魔搏鬥的片段。（IG圖片）

Halsey將自己與病魔搏鬥的片段上載到IG。（IG圖片）

Halsey透露自己患上紅斑狼瘡及白血病。（IG圖片）

Halsey曾表示自己體弱多病，過往也曾經三度流產。（IG圖片）

Halsey曾表示自己體弱多病，過往也曾經三度流產，在2016年確診子宮內膜異位症，懷孕期間也多次出現過敏性休克，後來也被診斷出先天性結締組織異常、修格蘭氏症候群、系統性肥大細胞增多症等。最誇張的是，於2015年巡迴演唱會舉行前數小時，她突然流產，但決定服用止痛藥，穿上成人紙尿片繼續上台表演。如今患上紅斑狼瘡及白血病，她在帖文中表示：「長話短說，我很幸運能活著。短話長說，我寫了一張專輯。」