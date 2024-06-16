草蜢八月巡唱到佛山預告跳唱逾100分鐘 啟動抖音公號爆私密

草蜢宣布「RE:GRASSHOPPER草蜢演唱會2024」佛山站，將於8月17日佛山國際體育文化演藝中心舉行，日前三子現身佛山王府井的商場舉行記者會，來自各地歌迷和媒體捧場，場面熱鬧。活動前他們率先親身到祖廟地鐵站為演唱會應援布置簽名和打卡，期間被歌迷捕獲，合照留念。

佛山站演唱會門票將於明天（17日）中午開售，記者會上播出各地歌迷打氣片段，並有歌迷代表送上花束和他們過往演唱會造型的千塊砌圖，草蜢好感動，承諾會有更多精彩的造型和表演回䭤歌迷的寵愛。蔡一傑說：「所有我哋嘅相片整成砌圖，要一幅一幅整理同埋砌出嚟，真係唔簡單，好多回憶。」蔡一智說：「睇到歌迷拍嘅片段，明白點解要寫《Framily》呢首歌，喺每一個城市都有好多鐵粉，支持我哋幾十年，係無條年嘅愛，好感動。」他們透露近日在當地宣傳演唱會期間，接收到很多歌迷點唱，發現他們的喜好出乎預料，蘇志威說：「尤其是慢歌，有啲真係估佢哋唔到，所以我哋再開會，再編排歌單。」

草蜢預告演唱會將有超過100分鐘跳唱環節，籲歌迷練氣健身配合。結實胸肌若隱若現的蔡一傑說：「睇我哋一身完美身材，就知道我哋保持健身。」蘇志威說：「有睇過我哋草蜢演唱會嘅歌迷都知喺台下都要同我哋一齊跳，第一次入場嘅歌迷就要開始練跑練氣，做定開騷準備。」蔡一智說：「草蜢演唱會嘅傳統係全場觀眾一齊玩人浪，9年前我哋喺佛山演唱會，台下歌迷超級熱情，人浪足足玩咗五、六分鐘，非常難忘，期望今次演唱會可以打破紀錄。」然後他們台上即場示範經典金曲《失戀陣線聯盟》的舞步，而主辦送上具佛山代表性的醒獅給他們留念。

記者會上，草蜢並宣布官方抖音帳號正式啟動，希望與歌迷更多互動。蔡一智說：「我哋會分享演唱會籌備日常，綵排、開會、練歌、做運動，甚至去邊度食嘢，仲會公開私密照！」自稱是「抖音新丁」的蘇志威搞笑說：「絲襪都要攞出嚟？」蔡一傑笑說：「可能係私密裸照，我哋BB仔時嗰啲呀！」