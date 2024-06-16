輕談淺唱不夜天｜張貝芝 MUSIC JUST MUSIC！

看着IG頻道上的古典秀的她，身體隨着拍子超Groovy地搖晃着，手指流麗有力地扇滑在琴鍵上，突然想起KJ黃家正說過：「Joyce Cheung張貝芝是我見過彈琴最有型的女生！」感覺就像把擁擠隨性的爵士樂俱樂部和典雅莊嚴的古典音樂廳混在一起，卻一點違和感也沒有，她讓我想起了30年代的鋼琴家Hazel Scott。

Joyce的創作作品，還包括了她的改編作品。當中揉合了古典、爵士、流行和拉丁等音樂元素。

黃家正說過：「Joyce cheung張貝芝是我見過彈琴最有型的女生！」

古典爵士變奏路

Joyce Cheung張貝芝自小學習古典音樂，後來到美國及西班牙研習現代作曲及爵士演出。她的豐富音樂學霸歷史，無需我在此贅述，此欄目字數有限，麻煩大家自己網上搜尋。Joyce從彈古典樂時，已喜歡將樂曲翻新編寫，把大調改成小調更是小菜一碟。她亦經常與鋼琴老師爭辯彈奏方式。大膽好奇、喜創作的Joyce六歲時便有了人生的第一首創作作品，中學畢業那年又寫了一首10分鐘的交響樂，由學校的管弦樂團於畢業音樂會演出。多年來，她在香港、印尼、台灣、日本、新加坡、泰國等地公開演奏個人作品。及後，她還與兩位Berklee College of Music的音樂教授合作創作電影音樂，更萌生了從事電視及電影音樂創作的決心。

大膽又好奇創作的Joyce﹐六歲時便創作出人生的第一首作品。

Joyce小時彈古典樂時，已喜歡將樂曲翻新編寫。

Joyce當年主修的並非爵士樂，而是電影配樂及流行音樂，以學習作曲為主。Joyce 回想當年自己沒太多自信︰「那裡的人太厲害了，我在琴房練琴時聽到隔壁的琴音，壓力很大。」 後來，她才意識到這只是自己太在意與他人比較的傳統思維，而其實別人根本沒有要跟你比較。Joyce輕鬆地笑着說︰「大學時期接觸爵士樂後，我發現同一首曲跟不同的人jam，已很不一樣。即使是獨奏，每次的版本分別也很大，這份即興性讓我never went back。」除了創作，Joyce還致力音樂教育，現於香港教育大學任教爵士樂課程。

大學時期接觸爵士樂後，她發現同一首曲跟不同的人jam，已很不一樣。

Joyce喜歡見證自己和合作單位音樂家一同成長。

疫情下建音樂工廠

「我是一個不甘寂寞的人，如果要我練死同一個音樂類型，或者同一首歌的話，我應該早就放棄了。」Joyce很享受每一次的跨界音樂合作，無論與新的音樂人合作，還是做新的表演，對她來說都是一種挑戰。從2000年開始，她經常跟香港本地歌手和音樂人合作，包括陳輝陽、李克勤、容祖兒、林家謙、MIRROR、陳健安、草蜢、Kiri T、Moon Tang和岑寧兒等。她的編曲作品多元化，包括流行弦樂四重奏、100人管弦樂合奏、合唱音樂劇等。

Joyce很享受每一次的跨界音樂合作。

Joyce喜歡見證自己和合作單位音樂家一同成長，並讓大家看見音樂會隨着時代變遷，或由不同人去玩就有不一樣的演繹。Joyce自信地說着︰「要觀眾理解到Jazz這件事可能沒那麼快，但至少你知道這是一個開始。」2020年疫情來襲，許多現場音樂表演被迫取消，Joyce在疫情期間，除了網上音樂會外，她和兩位長期合作夥伴——口琴家何卓彥（CY Leo）及鋼琴家黃家正（KJ），更成立了本地音樂廠牌「末薑」（Ginger Muse），主打製作純音樂。「薑」有「本地薑」的意味，「末」則是面對無法預知的未來，抱着最後一戰的心態。定位為「廠牌」而非「品牌」，是因為「末薑」負責的是音樂製作、包裝及發行一條龍服務。

音樂沒定性，MUSIC JUST MUSIC!

Joyce認為音樂並沒有定性。MUSIC JUST MUSIC!

在「末薑」發行的數張純音樂專輯當中，就有Joyce的首張專輯《Set Loose》。專輯內的曲目除了Joyce的原創作品外，亦包括她的改編作品，揉合古典、爵士、流行和拉丁等音樂元素。Joyce於2022年與13人爵士樂團Jazzical演出的現場錄音，輯錄成專輯及樂譜一同推出《Jazzical Collection》，集欣賞、教學、參與於一身。專輯把古典音樂改編成爵士編曲，更展示出Joyce 編曲才華的一面。當中，專為鋼琴重新編排的蕭邦《Fantasie — Impromptus》，更拍成短片傳授樂譜改編後的即興部分，希望大家彈奏時可以即興加入自己的元素，這正展示了Joyce 對自由創作的教育理念。

Joyce多年來遊走於香港、印尼、台灣、日本、新加坡、泰國等地，公開演奏個人作品。

除了創作，Joyce還致力音樂教育，現於香港教育大學任教爵士樂課程。

Joyce今年再下一城，在3月推出了第三張專輯《The Études》。Joyce回想着︰「這12首歌闡述了我從疫情開始這幾年來的故事，因為每一首曲目都在我心中佔有無法取代的位置。願它們能一路提醒我，要專注並堅持令自己的技巧更完善、更上一層樓，永遠不要停止追夢和創作。十年後想起時，我會感到自豪。」

十二首歌闡述了Joyce從疫情開始這幾年來的故事。

Joyce瞪着圓眼說︰「現在不可以再等別人找你，我不等別人敲門的，我自己推銷自己。疫情兩年間，我拍片直播music live，雖然現場表演的魅力無可替代，但我們不能永遠停留在過去，一味懷念有現場觀眾的時候。我不會把網上表演視作無可奈何的選擇，反之是一種嶄新的表演方式和機會。當然現場演出還是會令我振奮！所以，這幾個月Music Lab Festival 2024本地薑音樂節除了我自己興奮，售票情況也非常熱烈。這代表了我們的音樂工廠無論是古典、爵士、 任何音樂的普及推廣都非常成功！其實，音樂並沒有定性。Music just music!」

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》，每晚深夜2am – 6am，陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。https：//www.rthk.hk/radio/radio2/programme/keepuco