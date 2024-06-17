香江暖流｜親歷賊人揮刀搶劫　激發潘偉源寫成《劍光繚亂》

七八十年代，古裝武俠電視劇當道，連帶主題曲大受歡迎。填詞人潘偉源憶述：「我視自己為初出江湖的人，經過武林中的風風雨雨，達致成熟心境，明白有些事可為，有些則徒勞。人生就如武俠劇，走過磨難，才能成就理想。」原來，潘偉源當年寫了一首與電視劇無關、卻多災多難的武俠歌。

葉振棠、葉麗儀主唱的《劍光繚亂》，靈感來自驚險的經歷。

事件源起自某一天，潘偉源的親弟探望他們的家庭醫生，醫生突然向他說：「我在收音機聽到你哥哥潘偉源作詞。正好我哥哥喜歡作曲，但作品太有古典風格，沒人有膽量填詞，可否請潘偉源聯絡我哥哥，試試合作？」自此，潘偉源便認識了這位「哥哥」——本地著名鋼琴家梁漢銘教授。

年輕時做老師的潘偉源。

梁教授作了首充滿武俠風格的旋律，並邀請了潘偉源及兩位電視男藝員到住所交流。期間，一位藝員離開琴房，去洗手間，良久未回。另一位藝員同樣去洗手間，一去無回頭。梁教授和潘偉源到房外看個究竟，只見大廳地上有個菜籃，才驚覺原來家傭買餸回來後，被賊人跟蹤入屋，然後綁起，連同兩位電視男藝員被禁錮在洗手間。

賊人們揮動牛肉刀，嚇得梁教授和潘偉源急急跑回琴房，用力頂住房門。

潘偉源：「教授，點算呀？大叫啦！」

梁教授：「無用㗎，頭先我地咁大聲練歌都無人投訴，無人聽到㗎！」

潘偉源：「將鋼琴上嘅貝多芬像掟落街，等人知我地處境？」

梁教授：「掟死人㗎！未捉到個賊，分分鐘已經殺咗人呀！」

此時，一位賊人走進隔璧房間，再次在窗口揮動牛肉刀。另一位在房門外叫喊：「我哋求財，如果有人無命，呢度就係凶宅，閒閒地無幾十萬。你哋出嚟，我哋攞少少錢，綁起你哋就算。」

梁教授和潘偉源打開房門，賊人同樣把他們綁起並禁錮在洗手間，然後在屋內搜掠。潘偉源心痛說：「我最貴隻錶都無咗，當時值四百蚊㗎。」不知過了多久，他們聽到門外沒甚麼動靜，於是互相鬆綁。

潘偉源憶起往事仍猶有餘悸。（照片由「甲鼎文化何均揚」提供）

此事過後，潘偉源回復平靜生活，如常回校教班。雖然他忘了賊人的面孔，但卻深深記著賊人們揮動牛肉刀的畫面，所以用上梁漢銘教授作的曲，寫成葉振棠、葉麗儀主唱的《劍光繚亂》。

本文摘自香港電台第五台逢星期一10:40am播出，由潘偉源、袁梓珮主持的《香江暖流：源汁源味》。https://www.rthk.hk/radio/radio5/programme/elderly